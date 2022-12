El somni de viure a Mart s'allunya: el motiu

que s'ha plantejat des que es va descobrir que el planeta veí havia albergat fa milions d'anys microorganismes de vida. L'exploració del marcià va intensificar-se durant la Guerra Freda amb una competència entre Estats Units i la Unió Soviètica per descobrir més informació sobre el planeta vermell, i segueix avui dia.-a menys que comptéssim amb condicions excepcionals-.Primerament, s'ha descobert quetot al contrari: té unamolt potent que pot entrar en erupció imminentment. Un article publicat aquest desembre aho confirma, i afirma queSegons l'estudi i les dades obtingudes gràcies al mòdul d'aterratge InSight de la NASA, hi ha unade diàmetre ubicada a l'Elysium Planitia, al nord de Mart.El planeta vermell també compta amb. Investigadors de lahan descobert que el dipòsit on va aterrar la, la primera en aconseguir-ho, va ser format per un megatsunami produït en l'impacte d'un asteroide d'entre 3 i 9 km de diàmetre amb un oceà septentrional poc profund.Els estudis també haurien identificata la superfície del planeta veí -és a dir,sent el primer lloc on s'identifiquen a banda de la Terra. Segonsles ones provocades per l'impacte de meteorit, expliquen la profunditat de 5 i 30 km de l'escorça marciana.tot i que donades les circumstàncies -- les condicions que necessitem els humans per viure en un ecosistema sembla que s'esfumen bastant de cop.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor