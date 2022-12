Fas 65 anys el 2023? Consulta aquí si et podràs jubilar

és una fita que tot treballador desitja assolir, un cop s'ha acabat l'època d'exercir la seva professió. L'edat per deixar de treballar i descansar, cobrant la pensió, ha anat canviant amb el temps. Fa anys era alsperòi, a més,per optar a aquest tipus de prestacions., tres mesos més que fins ara. Laaixí ho ha elaborat amb la seva, on calculen que la xifra pugi fins aL'edat de jubilació varia segons l'edat de cada treballador i el temps que ha treballat. Per optar a una pensió,, dos dels quals inclosos entre els 15 anys immediatament anteriors a la jubilació. Fa nou anys, laper a poder-se jubilar. Així, hi havia qui es jubilava als 65, i qui es jubilava als 65 i un mes.Ara, però, la. Així, qui ha treballat 37 anys i 9 mesos podrà jubilar-se als 65, i qui no hagi complert aquesta cotització caldrà que es jubili als 66 anys i dos mesos.Pel que fa a les, hi ha diferència en cas que siguin voluntàries o no. En cas de, si té 35 anys cotitzats a la Seguretat Social. I en cas de, si té un mínim de 33 anys cotitzats.

