Un exporter del Madrid revela que pateix ELA

L'escalf del seu entorn

El que foraen la dècada dels 70 i 80,, ha anunciat aquest dissabte a l'agència EFE que té esclerosi lateral amiotròfica (), una malaltia del sistema nerviós central. González també ha explicat que, a partir d'ara, donarà suport a les investigacions internacionals que s'han fixat com a objectiu trobar la cura o detenció del procés degeneratiu que s'inicia tot just amb la diagnosi.El reconegut futbolista va arribar a vestir fins a. De l'any 1968 al 1986, va jugar 346 partits, guanyar vuit Lligues, cinc Copes d'Espanya, dues Copes de la UEFA i una Copa de la Lliga. També va ser Trofeu Zamora en la temporada 75-76 i internacional en 18 ocasions. Possiblement una de les més destacades, va ser quan va ser titular amb la selecció estatal al Mundial de l'Argentina del 78 sota la batuta de Ladislao Kubala o quan va integrar l'equip nacional el 82, convocat per José Emilio Santamaría.Miguel Ángel ha detallat que viu "amb fortalesa" l'ELA. Potser, part d'això, ha confessat, és perquè té el suport "infinit" de la seva família i amics més propers. L'hospitalde Madrid és qui fa el seguiment de la malaltia. Des d'allà, ha dit, rep un tractament rigorós i professional, que l'ajuda atot i ser coneixedor de la dura realitat de la situació que l'ha tocat viure.L'ELA és una patologia que es caracteritza per unaen l'escorça cerebral (anomenades neurones motores superiors), tronc de l'encèfal i medul·la espinal (les neurones motores inferiors). La malaltia amenaça l'autonomia motora, la comunicació oral, la deglució i la respiració, encara que es mantenen intactes els sentits, l'intel·lecte i els músculs dels ulls, segons informa l'Associació Espanyola que aglutina els afectats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor