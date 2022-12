El surrealista motiu pel qual el president d'Argentina no assistirà a la final del Mundial

T'agradi el futbol o no,és un fenomen que desperta el sentiment nacional per la selecció de cada país i s'ha seguit des de tot arreu. Aquest diumenge ja arribaque es disputarà a lesa.La decisió ferma de Fernández ha sorprès als seguidors d'ambdues seleccions, i més tenint en comptecomençant per un dels principals ídols,i l'aclamat, que jugarà l'últim partit. Uns 40.000 argentins s'han desplaçat a Qatar per veure la seva selecció jugar algun dels partits, i amb l'esperança que aquest diumenge Argentina guanyi per tercer cop la Copa del Món.Alberto Fernández ha declarat que no assisteix al partit, tot i la insistència de Macron, perTot i així, els habitants del seu país saben el vertader -i surrealista- motiu pel qual el president no assisteix a l'esdeveniment:. No vol ser Mufa, com es diu al país a aquells que porten mala sort.És una tradició que ja han seguit diversos presidents argentins.El 8 de juny de 1990, Argentina debutava al Mundial d'Itàlia contra Camerun, però l'inesperada derrota 1-0 va ser atribuïda als argentins a, el president de llavors. Així, es va consolidar la fama de Mufa, que ja s'havia creat als inicis del seu govern el 1989, després de la mort de dos dels seus ministres: Miguel Roig, ministre d'Economia, i Julio Corzo, ministre de Salut.Des de llavors, cap president argentí ha tornat a viatjar a un Mundial. Fernández veurà el partit des de la seva residència, amb la seva família, donant suport a l'equip nacional des de la distància. No vol ser mufa.

