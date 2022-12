El sector conservador del Poder Judicial apuja el to contra Sánchez

del Consell General del Poder Judicial () han fet pública aquest dissabte una declaració en la qual qualifiquen "d'irresponsables" les declaracions del president del govern espanyol,, en què va assegurar que estàvem davant d'un "intent d'atropellar" la democràcia per part de la dreta "política i judicial". Per als vocals, aquestes afirmacions no tenen "cap fonament" i lamenten que "suposen transitar de la confrontació partidista a ladavant la ciutadania". En l'escrit, els vocals també carreguen contra portaveus parlamentaris –sense citar-los- per haver fet "desqualificacions grolleres" sobre el Tribunal Constitucional (TC) i el Poder Judicial.Els membres del Poder Judicial que signen la declaració són Carmen Llombart Pérez, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballestero Pascual, Juan Manuel Fernández Martínez, José María Macías Castaño i María Ángeles Carmona Vegara. A banda de rebutjar les "desqualificacions", els vuit vocals han fet "unaa unaregida pels valors de la concòrdia, la llibertat i la seguretat jurídica". Per a ells, el compliment d'aquests valors és "especialment exigible a tots els que tenen responsabilitats públiques".A més a més, en el text, els vocals han defensat que tant el TC com els tribunals ordinaris "han contribuït decididament a la consolidació de la democràcia, complint i fent complir la Constitució". També han recordat que laComissió Europea (CE) reclama que elsi els parlaments de la Unió Europea (UE)Així, els vuit vocals han remarcat que l'estat de dret és "la, on els tres poders i tots els ciutadans estan sotmesos a l'imperi de la Constitució", que "garanteix la convivència lliure i pacífica, en condicions d'igualtat". En aquest sentit, han defensat que el "paper fonamental" dels jutges és "el compliment de l'ordre constitucional i garantir els drets dels ciutadans".

