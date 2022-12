Vídeo esgarrifós: un avió de combat xoca i el pilot se salva en l'últim segon

This F-35B (STOL) at Fort Worth had a problem. I’m not certain but it appears to me that the pilot couldn’t stop the thrust once it flipped over. The ground ejection was very impressive. pic.twitter.com/uBSASXiWWv — (((Tendar))) (@Tendar) December 15, 2022

El vídeo s'ha fet. Un testimoni dels fets ho ha gravat i ho ha penjat a Twitter, fent estremir milers d'usuaris i usuàries de la xarxa social. És el moment en què undescendeix lentament en vertical amb el tren d'aterratge baixat. Quan toca terra, rebota, una acció que es coneix en aquest món com a "marsopa" o "aterratge cangur". Per a qui no forma part del món de l'aviació, visualment podem detectar-la perquè succeeix quan el nas de l'avió s'inclina cap a la pista.Tot i l'espès fum en què queda envoltat el vehicle, que comença a girar en 180 graus i arrossegar l'ala d'estribord per l'asfalt, per sort,ejectant el seient i desplegant el paracaigudes per sortir de l'àrea d'impacte. D'aquesta manera, aconsegueix evitar que l'accident sigui encara més greu. El vehicle és un cinquena generació d'F-35B, un dels caces més avançats del món, que també podria fer-se servir a l'Estat en un futur.El succés s'ha viscut a la, a Texas (Estats Units) aquest dijous al voltant de les 18:15 de la tarda, hora local, a l'extrem nord de la pista d'aterratge de les instal·lacions. "El pilot ja s'ha recuperat, però se l'han endut a un centre mèdic local per observar-lo", ha informat la base a través del seu perfil de Twitter.Segons la informació que ha transcendit, la nau és propietat de l'empresa, i es va estavellar durant un aparent intent d'aterratge vertical. Malgrat això, el pilot forma part del govern dels Estats Units i no de la companyia, que és contractista principal del programa d'assemblatge dels F-35 per al Departament de Defensa del país. De moment no hi ha més detalls sobre el que ha pogut provocar aquest aterratge d'emergència, ni com evoluciona l'estat de salut del pilot.El cert és que aquestque han protagonitzat avions de la mateixa "família" enguany. A l'octubre, un F-35A es va estavellar a Utah i a començaments d'any es va perdre un F-35C a la Mar de la Xina Meridional quan intentava aterrar en un portaavions. En ambdós casos, el pilot no va patir danys.

