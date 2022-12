Cinc consells que et salvaran d'arruïnar-te si et toca la Loteria de Nadal 2022

Què no s'ha de fer si guanyes la Loteria

No deixis de treballar automàticament. La situació variarà depenent de cada cas, però un error comú és deixar de treballar un cop guanyada la Loteria, pensant que ja no caldrà una feina per mantenir-nos, ni a nosaltres ni a la família. És millor descansar, però continuar amb un sou mensual que ens asseguri estabilitat durant un període més llarg de temps. Administra els diners. T'han tocat molts diners, però no per això cal gastar-los tots d'un dia per l'altre. Administra bé les finances i vigila: els diners s'esgoten més ràpidament del que sembla. Controla el teu compte bancari. No deixis de mirar els números del teu compte i comencis a gastar sense miraments. Si tens un control, és més difícil arruïnar-te. Vigila amb qui comparteixes la informació. Qui pot semblar amic teu, pot resultar no ser-ho tant. Quan algú guanya la Loteria, s'ha d'anar amb compte: començaran a aparèixer amics nous de tot arreu. Potser gent de la que feia temps que no sabies res. Vigila i confia la informació només a gent de confiança. Invertir sense pensar. Assessora't bé, com a últim consell. No et capfiquis de cop en el món de les inversions i finances, si abans no volies saber-ne res o no en tens cap noció. Compta amb l'ajuda d'algun assessor professional, que t'ajudi a administrar bé els teus diners i t'aconselli -amb cap- on invertir i com.

Ja queda menys pel dia oficial delel pròxim, com cada any. És una data molt esperada peri en què els pertoca guanyar-la:, la grossa, compta amb ni més ni menys queTot i que les possibilitats que et toqui són mínimes, mai s'ha de perdre l'esperança.És important no perdre el cap, tot i la gran quantitat de diners rebuda. Aquí et deixemper mantenir la calma, no malgastar i no arruïnar-te a la primera de canvi (especialment en el context d'inflació en què ens trobem actualment).. Per això,en aquests casos. Has de planificar bé els teus moviments i administrar bé els diners:

