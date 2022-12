ERC adverteix Junts i el PSC que els pressupostos s’aprovaran sense acord previ si «dilaten» la negociació

La portaveu d'ERC,, ha avisat el PSC i Junts quesi es continua allargant la negociació sine die i sense resultats. "Si continua aquesta voluntat dilatòria, probablement el Govern haurà de fer un pensament i portar l'aprovació dels comptes al Consell Executiu i després continuar negociant amb els partits al Parlament", ha reflexionat en una entrevista a Catalunya Informació.De fet, la portaveu d'ERC ha volgut deixar clar que "entorpir" la negociació dels comptes per desgastar el Govern "no és positiu per a ningú" i ha insistit que demanen "un exercici dea tothom. Dilatar per dilatar no té cap sentit"."Emplacem a tothom amb qui estem negociant a poder fer els passos definitius per tancar aquest acord al més aviat possible", ha continuat la portaveu d'. "Això serà positiu per a la gent, les empreses, les organitzacions i, en definitiva, per a tot el país. Podrem disposar de més deque ajudaran molt en el context actual", ha volgut posar sobre la taula Vilalta, que igualment ha recordat que els comptes disposen ja del vistiplau dels agents socials, el món de la cultura i els comuns "No hi ha cap escull que hagi encallat les negociacions, al contrari. Hi ha moltes prioritats de país que compartim", ha afirmat la portaveu republicana. "d'allò que diuen els dirigents del PSC o de Junts", ha conclòs Vilalta.

