La xifra del 47%, set punts més que el 2011, encara és insuficient si ens fixem en els objectius de reciclatge de la Comissió Europea.

Quins usos tenen els envasos que se separen selectivament?

Dels envasos de plàstic es poden fabricar bosses, mobiliari urbà, senyalització o obtenir nous envasos d'ús no alimentari.

Els sona, oi? Segur que en algun moment l’han cantat en tirar les escombraries al contenidor que toca. L’la recollida selectiva a Catalunya es feia en undel total de residus que generàvem. Deu anys després, l’any 2021,del total de residus que generem els catalans i les catalanes. Entremig, el Govern ha dut a terme campanyes tant recordades i efectives i d’impacte en el nostre dia a dia, com és el cas de la campanya "Envàs, on vas?" De fet, aquest increment del gairebé set punts, segur que es deu, en gran mesura, a campanyes com aquesta.Però la xifra del 47%si ens fixem en els objectius de reciclatge que estipula la Comissió Europea, que són d’un 55% per l’any 2025, un 60% per l’any 2030 i un 65% en el 2035. Per tant hi ha marge per fer les coses millor. Amb aquest objectiu i amb l’efemèride que es compleixen 10 anys de la recordada campanya "Envàs, on vas?", el Govern impulsa una altra campanya amb el claim "10 anys després, reciclem més" Es pretén recuperar l’esperit de fa 10 anys però actualitzant els missatges i traslladar que, malgrat les coses s’estan fent bé, encara hi ha. Els continguts de la campanya fan un call to action als catalans i catalanes a separar correctament les diferents tipologies de residus.Els missatges clau de la campanya fan molta incidència en dos aspectes. En primer lloc en la, posant en relleu que el millor residu és aquell que no es genera. I en segon lloc en elsamb una mirada especial en el. Un mètode de recollida que ja s’ha implantat ade Catalunya i qued’arreu del país. Així també es farà especial incidència en la recollida en origen i en l’ús deque també han incorporat molt municipis de Catalunya.Amb tot, la campanya fa un esforç explicatiu altre cop sobre tots els tipus de residus que existeixen fent especial incidència amb tots i cadascun d’aquests residus. D’aquesta manera l’envàs i la resta de residus que es desen en el, que va ser el detonant de la campanya de fa 10 anys, també tindrà continguts personalitzats en aquesta ocasió.Els residus que dipositem en el contenidor groc tècnicament se’ls anomena. Envasos de, envasoscom poden ser conserves de menjar en llauna i refrescos. La correcta separació d’aquests tipus de residus és de gran importància per diferents motius.En el cas dels envasos bric per a begudes es tracta d’aprofitar el seus components de fabricació de forma conjunta o també per separat. Pel que fa a lesi de conserves de menjar són envasosmitjançant processos peri poder-li donar una altra vida.I finalment el. El plàstic és un material molt utilitzat en tots els àmbits de la societat. Les seves propietats fan que es puguin crear tot tipus d’elements i manufactures. Quan el plàstic esdevé residu, la seva recollida selectiva és molt important ja que la seva principal característica és que es pot reciclar. D’aquesta manera del tractament del plàstic després de la seva recollida en podem obtenircom la fabricació deo bé l’obtenció decom pot ser un pot de lleixiu o detergent.Els envasos de plàstic, per obligacions normatives, comencen a canviar cap a l’(fets a partir de vegetals), que poden descomposar-se junt amb la fracció orgànica (restes de menjar).: els envasos de bric, plàstic i metall al groc, en contenidor o porta a porta.Per tal de resoldre elsde la ciutadania, el Govern disposa del web residuonvas.cat , unaqualsevol qüestió sobre recollida selectiva de residus.