La DGT retira una de les multes més habituals: et podràs estalviar fins a 80 euros

L'aplicació miDGT

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha introduït una sèrie de modificacions a la. Un d'aquests canvis consisteix en l'eliminació d'una de lesmés comunes en els controls policials: no dur el carnet de conduir a sobre quan s'és en circulació.Fins avui, era obligatori que els conductors i conductores presentessin, en cas que els paressin,: el permís de conduir, el de circulació i la targeta d'inspecció tècnica. No tenir algun d'ells o presentar alguna dada incorrecta o desactualitzada podia arribar a suposar una sanció de 80 euros. Però, ara, la voluntat de laés adaptar-se als nous temps i, per això, ja no et podran sancionar si t'ha deixat a casa elDes d'aquest mateix any, la Llei de Trànsit estableix que existeixen altres maneres d'ensenyar el carnet obtingut després d'aprovar l'examen teòric i pràctic davant la Direcció General de Trànsit. Després de les modificacions que s'han realitzat, en l'actualitat el text normatiu sosté que un conductor o conductora pot, o fins i tot té la possibilitat de fer servir la tecnologia.Trànsit té una aplicació mòbil anomenada miDGT, disponible tant a Google Play com a l'App Store, que permet sincronitzar el carnet de conduir i els vehicles a nom del conductor o conductora. Una altra opció útil de la plataforma és la possibilitat que et dona de tenir el permís de conduir de manera virtual , ja que no t'obliga a portar la targeta sempre amb tu. Amb aquesta opció, podem demostrar que tenim el permís en cas que ens pari la policia.

