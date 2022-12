La Sagrada Família ja il·lumina les torres dels evangelistes Lluc i Marc

Després del tradicional Concert de Nadal a la basílica d'aquest divendres, la Sagrada Família ha il·luminat per primera vegada els terminals de les torres dels evangelistes Lluc i Marc, i ha commemorat la seva culminació. Així, ja s’han enlluernat l’escultura del bou, que culmina la torre de Lluc, i l’escultura del lleó, que representa Marc. Les torres s’il·luminaran cada vespre fins al 8 de gener, de 18 a 22 h.



Juntament amb la torre de la mare de Déu, inaugurada el 8 de desembre del 2021, queden finalitzades tres de les sis torres centrals de la basílica. Durant aquestes dates de Nadal també s’il·luminaran els grups escultòrics del naixement, de l’adoració dels pastors i de l’adoració dels reis d’orient de la façana del naixement. D'altra banda, fonts de la Sagrada Família han explicat a l’ACN que preveuen acabar l’any amb 3,8 milions de visitants.

Hem il·luminat per primer cop les torres de Lluc i Marc!



Hemos iluminado por primera vez las torres de Lucas y Marcos.



We’ve lit up the towers of Luke and Mark for the first time pic.twitter.com/ln3yyu3zP2 — La Sagrada Família (@sagradafamilia) December 16, 2022

”, ha afirmat, president delegat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Tanmateix, ha afegit que, a finals de l’any 2023, preveuen haver culminat les torres de Mateu i Joan, i inaugurar així tot el conjunt dels evangelistes.Com a part del conjunt de torres centrals, les quatre torres dels evangelistes envolten la torre de Jesús i s'eleven fins a 135 metres d’alçària, convertint-se així en les terceres més altes del temple. Per identificar quin evangelista representa cada torre, tal com va projectar Gaudí, aquestes acaben amb la figura corresponent del tetramorf, amb el llibre i les ales, figures que la iconografia cristiana, l’art i l’arquitectura han utilitzat des de fa segles per representar els evangelistes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor