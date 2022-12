Sorpresa nadalenca: un transportista es troba amb desenes de tions

La càrrega del camió de l'Ivan Foto: Ivan García Sánchez

Les festes desempre deixen històries per recordar. L', camioner des de fa 20 anys, ja té la seva. Tal com ho ha retratat 324.cat, el transportista va topar amb una colla de desenes de tions quan es disposava a carregar troncs al municipi d', al Maresme.En comptes de troncs ordinaris, l'Ivan va haver d'agafar els tions i els va col·locar al darrere del camió. Es va convertir en el protagonista absolut de la carretera. Tal com ha explicat a la cadena pública catalana, els nens i les famílies amb qui es creuava es quedaven parats davant la càrrega que portava.Es desconeix l'autor de les pintades, però és ben segur que s'hi va estar una bona estona. L'Ivan relata que no és la primera vegada que li passa quelcom així. Un altre any, es va trobar amb "4 o 5 tions" a. Si bé, la magnitud del grup és quelcom inèdit.

