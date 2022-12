Un sacerdot begut xoca contra cinc cotxes i culpa al vi de missa

". Aquesta va ser la justificació amb què es van topar dijous els agents de la policia local dedesprés que un sacerdot col·lidís amb cinc vehicles. El control d'alcoholèmia no deixava marge al dubte: 0,54 mil·ligrams d'alcohol per litre en sang.Els fets van succeir al. Diversos testimonis recollits pel diari Las Provincias relaten que l'home va lamentar els fets i els danys causats, abans d'emetre la curiosa justificació. Sembla que no va convèncer els policies, que li han obert un expedient administratiu.El sacerdot, de qui no ha transcendit la identitat, feia poca estona que havia sortit de missa. Sembla, però, que va quedar quelcom pendent, perquè a banda de circular per sobre de la velocitat permesa, també anava. Com a resultat de l'expedient, ja se li han retirat 4 punts del carnet.

