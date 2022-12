Veïns del Raval amenacen de fer boicot electoral als comuns si no es fa la cessió de l'antiga Massana

Poc a poc la Plaça Gardunya es va omplint.



I això és un pas més per aconseguir la concessió.



L'edifici de l'antiga Escola Massana , al cor del Raval de Barcelona, té una promesa a sobre i ara els veïns han sortit al carrer per demanar-ne el compliment. En concret, han protagonitzat una manifestació per avisar que si no s'oficialitza la cessió de l'espai que es va anunciar, engegaran un, ja que és el grup polític del regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, i el districte és la zona de la ciutat on la formació d'Ada Colau aconsegueix més bons resultats. Als últims comicis, de fet, és l'únic districte en què els comuns van superar el 25% dels vots totals. Amb aquesta idea,ha recorregut el Raval fins arribar a la seu de la regidoria.Entre cartells enganxats i clams populars, els impulsors de la protesta han exposat que des del juliol. Va ser llavors quan Rabassa va anunciar que es faria una cessió de l'espai municipal als actuals ocupants perquè continuïn manteninti que ha servit, entre altres projectes, per organitzar el repartiment solidari de menjar per als veïns del Raval. Ara que tenen assegurat el compromís municipal, i amb la incògnita habitual que envolta els processos electorals que poden canviar els responsables polítics, els afectats reclamen que la cessió es faci aquest mateix mandat.Segons denuncien els membres del col·lectiu Antiga Massana, el que els transmet el regidor és que hi hauria, que no veuen clara la cessió de l'espai icònic. Davant d'aquesta situació, i apuntant als comuns com els responsables de la manca d'avenç, convoquen un boicot tant durant la precampanya com a la campanya a les eleccions municipals.De la seva banda, el regidor de Ciutat Vella reivindica que s'han donat diverses reunions els últims mesos amb els veïns organitzats i que, de fet, la setmana vinent en tindran una de nova. "No deixem de tenir trobades per veure quina és la fórmula adequada per la cessió", expressa Jordi Rabassa a. Tot seguit, insisteix que s'està "avançant". Respecte a la protesta d'aquest divendres, ho emmarca enque entén perfectament.

