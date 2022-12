Les relacions entre la CEOE i Foment, pendents d'una reunió entre Sánchez Llibre i Garamendi

La patronal catalanai l'espanyolaintentaran refer les seves relacions després de la crisi produïda amb motiu de les darreres eleccions a la presidència de l'empresariat. Antonio Garamendi va ser reelegit de manera àmplia el 23 de novembre passat, enfront la candidatura de, vicepresidenta de Foment que va donar veu als crítics amb la gestió de Garamendi. El cap de la CEOE i el president de Foment,, tenen previst reunir-se un dia de la propera setmana i tot indica que es tractarà d'una cimera important.Garamendi està confeccionant l'equip executiu de la CEOE després de la seva reelecció i una de les incògnites és com quedarà la presència de Foment en la cúpula patronal espanyola. Josep Sánchez Llibre ha ocupat fins ara una de lesde l'organització. És difícil que no sigui així de nou, ja que el pes de Foment és rellevant a la casa. La patronal catalana va ser, a més, la veritable impulsora de la nova organització empresarial creada el 1977, en l'inici de la Transició.L'estil de Garamendi, que molts a la CEOE han considerat excessivament, va anar creant friccions entre totes dues patronals. L'empresari basc, un home dede sòlides, va constituir un petit nucli de direcció amb un control ferri de l'aparell, un fet que també ha merescut crítiques internes.Segons fonts empresarials, la percepció que hi ha a Foment és positiva i que el distanciament entre les dues cúpules patronals es resoldrài que Foment mantindrà la seva ascendència a la CEOE. Malgrat les tensions dels darrers temps, els empresaris necessiten tancar ferides internes i anar alineats a les portes d'una nova ronda de diàleg amb els agents socials.

