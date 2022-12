Un model municipal integral d'atenció a la drogodependència a Barcelona

Tres equipaments de referència per a un model pioner

Més salut i autonomia per a les persones usuàries

Els bons resultats assenyalen l’efectivitat d’un model que caldria ampliar tant a l’àrea metropolitana com a la resta de Catalunya.

Un sistema exemplar i reproduïble

Eles basa en el desplegament de recursos i serveis integrals i inclou la posada en marxa d’un centre per allotjar persones sense llar amb addiccions i deu sales de consum injectat supervisat. Els indicadors demostren que el model millora la salut i l’autonomia de les persones que reben atenció especialitzada i no genera un impacte negatiu en l’entorn.El model dees basa en la posada en marxa de serveis d’acompanyament i de suport, que tenen un objectiu doble: tractar les persones que volen deixar les addiccions i reduir els danys de les persones que no volen o no poden iniciar un tractament. En els darrers quatre anys, elde l’(ASPB) per fer front a la drogodependència hai ha passat de 5,92 a 10,71 milions d’euros.El desplegament del model d’atenció a la drogodependència s’ha dut a terme mitjançant l’habilitació d’a les persones amb drogodependència.Els centres d’atenció i seguiment (CAS) a la drogodependència són equipaments especialitzats en el tractament de les addiccions; actualment hi harepartits per tota la ciutat. Es recomana demanar cita prèvia per telèfon a l’equipament que correspongui per districte. Tots els equips atenen persones de més de 18 anys, tret del CAS Horta-Guinardó, que també dona servei a adolescents.Aquests equipaments també integren l’ atenció sociosanitària de reducció de danys (REDAN), adreçada a reduir els efectes negatius del consum actiu de drogues en el cas de les persones que no poden abandonar el consum o es troben en les primeres fases del tractament. D’una banda, se’ls facilita material estèril, com xeringues o preservatius, per reduir el risc d’infecció associat amb el consum de drogues. D’altra banda, es posa en contacte les persones amb addiccions ambque ofereixen educació sanitària, prestacions socials i sanitàries i, en alguns casos, un espai de venopunció assistida.El Centre d’Acolliment per a Persones sense Llar amb Addiccions es va obrir fa dos anys i mig per facilitar el confinament de les persones sense llar amb addiccions durant la pandèmia. La continuïtat en l’ús del centre per part de les persones usuàries ha consolidat de manera definitiva aquest espai, que al març es va instal·lar de manera permanent alPer augmentar l’efectivitat d’aquest model, ha estat clau l’obertura del Centre d’Acolliment per a Persones sense Llar amb Addicions, al districte d’Horta-Guinardó. Es tracta d’un equipament pioner a Catalunya, ambi una inversió anual de 2,5 milions d’euros.Les dades d’atenció recullen que al voltant delde les persones que viuen en aquest equipamenti que es produeix un descens destacat en el consum de drogues, entre el 50 i el 70%, segons la substància.De les 213 persones ateses, una seixantena han completat amb èxit el procés de millora de l’autonomia i han pogut accedir a un habitatge privat, compartir pis amb d’altres persones, passar a viure en un pis d’inserció, ingressar en una comunitat terapèutica, recuperar el vincle familiar o ingressar en algun altre centre de la xarxa per a persones sense llar que no permeten el consum de substàncies a l’interior.L’existència d’un equip permanent de coordinació, vigilància i seguiment amb el Districte d’Horta-Guinardó ha estat clau peri evitar un possible impacte negatiu de l’equipament. De fet, els centres educatius més propers han registrat un augment de les sol·licituds d’escolarització en el darrer curs.Els bons resultats assenyalen l’efectivitat d’un, tant a l’àrea metropolitana com a la resta de, per unificar l’abordatge de la drogodependència a tot el territori.El 23% de les persones ateses al Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) a la Drogodependència de Baluard no viu a la ciutat. De les 14 sales de consum injectat supervisat que existeixen a Catalunya, 10 es troben a Barcelona. A més, el Centre d’Acolliment per a Persones sense Llar amb Addicions és l’únic que existeix al territori.El consistori ha traslladat a la Generalitat de Catalunya la, i la Generalitat ja s’ha compromès a finançar el 25% del Centre d’Acolliment.

