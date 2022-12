Troben morta al traster de casa seva la dona desapareguda a Lleida

Els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de la dona de 34 anys desapareguda diumenge passat a Lleida. Després de trobar el seu cadàver, aquest divendres al migdia, al traster que la família feia servir a l'edifici on vivien -a l'avinguda Alcalde Porqueres, 80, de Lleida- els investigadors han arrestat el seu company, de 40 anys.

Detenim un home com a presumpte autor de l’homicidi de la seva parella a Lleida https://t.co/X0kgO6GOhj pic.twitter.com/fsBvjU3vbw — Mossos (@mossos) December 16, 2022

L'home estavade Lleida des de diumenge passat al vespre, quan ell mateix va denunciar la desaparició de la dona. Els Mossos investiguen el cas com un, ja que l'home tenia diverses denúncies per violència de gènere contra la dona, que deixa. La Divisió d'Investigació Criminal del cos català ja s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes. Està previst que els pròxims dies, el detingut passi a disposició judicial.

