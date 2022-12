Així reparteix Amazon a Barcelona: una entrega cada dos segons

Quant es factura i qui reparteix

La taxa pionera que gravarà l'ús de l'espai públic per part dels grans repartidors de paqueteria s'ha conegut com a taxa Amazon tot i afectar 26 empreses que operen a Barcelona. Segurament, l'indicador més transparent de l'impacte que ha tingut aquesta empresa en el seu desembarcament a la ciutat. Els darrers anys s'han multiplicat les escenes de furgonetes amb el logo d'una fletxa blava, amb forma de somriure, traginant per Barcelona i hem normalitzat l'aparició de taquilles a estacions i botigues per guardar paqueteria. Ara bé, com reparteix Amazon a la capital catalana? Les dades internes a les quals ha tingut accésdetallen que, en moments d’alta demanda, com ara Nadal. És a dir, una mitjana d'una entrega cada dos segons.Des de l'ajuntament s'identifica la companyia que va fundar Jeff Bezos com l'operador postal que més facturació té a la ciutat. Així i tot, l'acompanyen quatre empreses més que, juntament amb Amazon, apleguen el 62% dels ingressos bruts que el govern municipal vol començar a gravar. La taxa pretén arribar a reunir un màxim de 2,6 milions d'euros cada any, lligats a la facturació d'entregues a domicili. En canvi,Aquest és precisament un dels grans focus del debat que s'obre amb aquesta taxa. Quin paper han de jugar en el futur els lockers i com ha d'evolucionar la seva presència a Barcelona. Amazon, els últims anys, ha anat sumant taquilles a punts de pas ciutadà o s'ha associat amb botigues que fan de rebedores del paquet. Això fa que actualment, asseguren des del gegant del comerç electrònic.Ara bé, les dades mostren que queda camí per recórrer. El retrat de la situació actual evidencia que els clients barcelonins prefereixen, de llarg, rebre el paquet a casa. La informació a la qual ha tingut accés aquest diari detalla que prop del, al domicili o a la feina, mentre que el paquet se’l queda un recepcionista un 10% de les vegades, aproximadament. Per contra,

Les estimacions de la companyia situen al voltant dels 380 milions d’euros de facturació per vendes en el que portem d'any a la ciutat de Barcelona, si bé això inclou el preu dels paquets. Són unes xifres que superen, de llarg, els registres de l’any passat. Si ampliem el focus, a Espanya, l’any passat l’empresa va obtenir uns ingressos bruts de més de 6.000 milions d’euros, aplegant tots els seus serveis.

Tornant a Barcelona, també cal tenir en compte que una part dels articles no els reparteix Amazon, sinó que subcontracta aquesta entrega a altres empreses. Això, hi ha operadors postals com Correus o Seur que es fan càrrec del 12% dels paquets que la companyia rep en els seus centres logístics i després fan arribar als compradors barcelonins.

Amazon, a l'espera

Aquestes prop de 300.000 entregues que poden arribar a fer en una setmana a Barcelona, però, no significa que hi hagi el mateix volum de paquets. En molts casos, les entregues inclouen més d’un article. De fet, els càlculs del gegant del comerç electrònic fixen que, de mitjana, es fan arribar

Aquestes dades que expliquen la facturació anual d'Amazon i que distingeixen entre entregues a lockers i domicilis -i que l'Ajuntament ara per ara no té- són les que el govern municipal preveu exigir als 26 operadors postals que facturen més d'un milió d'euros amb repartiment de paquets a Barcelona. Així, des de la regidoria d'Hisenda del consistori defensen que fixaran un mecanisme normatiu per obligar les empreses a atorgar-los aquesta informació.



A més, sobre la mesura que intenta portar a terme l'Ajuntament, portaveus oficials de la companyia -que no tenen vincle amb les dades aportades- es remeten a un informe encarregat per Amazon i dut a terme per la consultoria Oliver Wyman sobre el comerç electrònic a Europa. Així, reivindiquen que una de les conclusions d'aquell estudi era que el comerç físic -les botigues de tota la vida- genera entre 1,5 i 2,9 més emissions de diòxid de carboni que el comerç online. També se subratlla, en referència al focus municipal sobre l'ocupació de l'espai públic, que l'enviament de paquets generen el 0,5% del trànsit, si bé el comerç físic pot enfilar-se fins a l'11%. Unes dades, però, que també van en consonància amb el número de compres que es fan en el dia a dia, un terreny en què predomina de manera aclaparadora la compra física.

Sobre una de les ombres de dubte habituals que planeja sobre la taxa, que és quina posició adoptarà Amazon i si arribarà als tribunals, fonts de l'empresa prefereixensobre la regulació pactada entre Barcelona en Comú, PSC i ERC. Mentrestant, l'Estat rema per dissenyar també un gravamen similar, tot i que no en té tancada la fórmula.De moment, en l'àmbit municipal, es preveu treballar la mesuraels pròxims mesos. Aquesta setmana ha passat un primer tràmit a la comissió d'economia i hisenda municipal, però no es preveu tenir-la aprovada definitivament fins al ple de febrer.

