És legal que una benzinera et cobri per inflar els pneumàtics?

Com que són l'únic punt de contacte amb el terra que tenen els automòbils és indispensable que estiguin en bon estat -ben inflats i sense punxades o rascades- i que els sotmetem a tots els manteniments possibles per evitar accidents. En aquest sentit, la Direcció General de Trànsit () ha aconsellat comprovar la seva pressió amb freqüència -mínim un cop al mes- i sempre abans de fer un viatge llarg.En els vehicles més nous és fàcil comprovar si els pneumàtics del nostre vehicle estan bé perquè acostumen a tenir sistemes incorporats que monitoren la pressió i avisen quan no és la correcta. Però el cert és que li si fem cas d'aquesta dada, hi ha una part considerable dels cotxes del país que no té aquesta capacitat.En aquest últim cas, per comprovar la pressió dels pneumàtics i inflar-los si cal, a no ser que tinguem un manòmetre a casa, hem de dirigir-nos a una. Un establiment que està obligat, per llei, a tenir mesuradors de pressió dels pneumàtics i a mantenir-los en bon estat. A banda d'això, la normativa també estableix que aquests aparells han de serper garantir el seu funcionament dins dels límits legals de tolerància. És el mateix que passa amb els assortidors de combustible, que estan sotmesos a inspeccions tècniques periòdiques per evitar que la benzinera subministri menys carburant del que marca el comptador de l'assortidor.Per norma general, les benzineres no haurien de cobrar els usuaris per utilitzar la bomba d'aire per inflar els pneumàtics. És unAixí i tot, cada vegada hi ha més establiments que fan pagar els clients per utilitzar el manòmetre. Per què ho fan? Argumenten que tenen un cost econòmic amb el manteniment de l'aparell que no poden repercutir d'altra manera que en l'usuari. PeròEn teoria, com hem vist, la normativa diu que el servei d'inflar les rodes l'han d'oferir de manera obligatòria, però no especifica res sobre si ha de ser gratuït o de pagament. El que sí que han de fer els establiments, però, ésacceptades de manera permanent i visible. La tarifa més habitual, per exemple, acostuma a ser d'un euro per cinc minuts.A més a més, si el dispositiu és de pagament i està fora de servei també és obligació de la benzinera comunicar-ho als usuaris. La normativa indica que en l'avís ha d'especificar-se el dia i l'hora que l'aparell ha deixat d'estar operatiu. En cas que, directament, l'establiment no disposi de bomba d'aire o bé no la tingui en perfecte estat, ha de ser conscient que pot incórrer en una

