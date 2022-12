Quants diners em poden tocar si tinc la Grossa a la Loteria de Nadal

Aquest és el premi d'un dècim de la Grossa

Què he de fer si em toca la Grossa

Quants diners del premi es queda Hisenda

Laés el sorteig més popular a tot l'Estat. Es tracta d'una tradició molt arrelada en la societat, que el dia 22 de desembre de cada any observa amb atenció com elscanten números. Moltes persones compren butlletes de la loteria de Nadal amb l'esperança de guanyar un dels premis importants.El premi més gran de la loteria de Nadal, deper dècim, és. Altres premis importants són el segon, el tercer i els quarts i cinquens. A banda, els compradors d'un número amb la mateixa terminació que la Grossa recuperen els diners, i hi ha una extensa llista de premis menors, que es coneix com aEl premi més desitjat és, evidentment, el primer:o, el que és el mateix, 20.000 per cada euro apostat. El segon premi està recompensat amb, i el tercer ambper dècim. En el sorteig extraordinari de Nadal, també hi ha dos quarts premis dotats ambeuros per dècim cada un, mentre en la cinquena categoria n'hi ha vuit més deeuros per dècim.Primer de tot, cal mantenir la calma. Els experts recomanen actuar amb discreció i donar la notícia només a la gent més pròxima. Els dècims premiats es poden cobrar el mateix dia del sorteig,. Si el premi és inferior a 2.000 euros es pot cobrar a qualsevol, però a partir dels 2.000 euros s'ha de portar el dècim a unaper Loteries i Apostes de l'Estat.Hisenda aplica unamentre els inferiors n'estan exempts. D'aquesta manera, dels 400.000 euros d'un dècim de la Grossa, els guanyadors en rebranmentre els 72.000 restants aniran a parar a Hisenda. Els agraciats amb el segon premi en rebran 108.000 dels 125.000 que toquen, i els del tercer veuran com els descompten 2.000 euros del premi, que és de 50.000.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor