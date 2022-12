«La cardiopatia no m'ha allunyat de la meva passió: soc karateka professional»

Sandra Herver fotografiada al Centre Esportiu d'Ordino. Foto: Adrià Costa

Des dels quatre anys i mig trepitja el tatami vestida amb un quimono blanc seguint els passos del seu pare i entrenador, fins a aconseguir serde Petits Estats el. Tres anys després, el febrer del 2019, la seva cardiòloga va donar-li la notícia que li va canviar la vida: s’havia d’operar de laque patia des que va nàixer per continuar vivint com ella volia.Els metges van detectar unaa lapoques setmanes abans de nàixer a l'Hospital Sant Joan de Déu. La sevai, amb el tancament del conducte arteriós poc després del naixement, el cor hauria deixat de bombejar fins a provocar-li la. Quan tenia pocs dies va entrar per primer cop al quiròfan, però l'intent d'operació no va ser exitós perquè es movia molt. Hi havia un. "Si no sortia bé, amb el tancament del conducte arteriós ja no hi hauria res a fer", explica l'esportista.Tot va anar bé. Però lai durant la vida li han hagut de fer cinc o sisper bombejar-la perquè s'obrís. Fins al punt d'arribar a un moment en què ja corria un. La van haver d'operar a cor obert per posar-li un. Era una operació arriscada, però Herver ho va tenir clar des del primer moment: "No em va costar prendre la decisió perquè sabia que aquella vida no era la que jo volia".I és que el, pocs mesos després de recuperar-se d'una lesió al canell, lava arribar a la seva vida. ". El ventricle està molt dilatat i tens untremendament elevat", va dir-li la cardiòloga Sílvia Montserrat, qui l'ha tractat a l'Hospital Clínic des que va complir la majoria d'edat. Quedaven cinc dies per tornar a competir a Salzburg (Àustria), però el repte va quedar frustrat. "Tu ets major d'edat, tu decideixes si viatges o no, però jo et dic que".Aquest missatge de la cardiòloga va impactar com una "" a Herver, que va haver d'iniciar unaallunyada del tatami on s'ha fet gran i on ha desenvolupat la seva carrera. "És aquí quan parlo de la paraulaper primera vegada, mai la cardiopatia ho havia estat".esperant la trucada de la cardiòloga que la portaria a la taula d'operacions. Cinc mesos enganxada a unque controlava totes i cadascuna de les seves passes. "La meva realitat es va parar, el portava per a tot, fins i tot per tenir relacions sexuals", recorda. Elva ser el dia escollit: elva ser l'encarregat de donar-li una segona vida a Herver."A mi m’havien dit que tenia: la primera, que sortís de conya i pogués tornar a sera major nivell; la segona, que pogués fer; la tercera, que, i la quarta, que". El mes posterior a l'operació va ser una "bogeria" perquè no es podia moure, sobretot les primeres hores. "No ets res d'allò que eres", reflexiona l'andorrana, que es descriu com un "vegetal" durant aquella etapa. El, però, un: "Ha sortit superbé, estic a l'esport d’elit i molt més intens que abans".De les quatre opcions que tenia, el final va ser el millor que podia aconseguir: "". Sandra Herver va aconseguir una recuperació ràpida i només dos mesos després de l'operació la cardiòloga va donar-li la bona notícia que tot anava bé. El gener del 2020, gairebé un any després de la notícia, s'estrenava en un stage internacional, però la Covid va truncar la represa: "No vaig poder sortir a competir, però alhora vaig guanyar un any de recuperació". Tot i l'optimisme amb què explica la seva història de vida, que combina a parts iguals l'esport amb la cardiopatia, Herver confessa que encara no ho té superat: "".L'operació ha marcat un abans i un després en la vida de l'andorrana: "". La karateka assegura que no és la mateixa persona ni en l'àmbit esportiu ni personal. "Un cop com aquest et fa veure la vida d'una altra manera i sempre dic que vaig tenir una conversa en la mort abans d'entrar al quiròfan: que ella em deixés entrar a quiròfan i viure a canvi que jo em tragués totes les ximpleries del cap".: "Li vaig caure bé i aquí estic".

