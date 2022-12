Mor als 53 anys l'exfutbolista Sinisa Mihajlovic a causa d'una leucèmia

L'exfutbolista i entrenador serbi,, ha mort aquest divendres en perdre una llarga lluita contra la. El mes de març d'aquest any, havia anunciat la seva recaiguda, després de superar-la una primera vegada el 2019. Tot i la malaltia, Mihajlovic va voler mantenir-se sempre a les banquetes iEl món del futbol plora la pèrdua i recorda els seus imparables xuts de falta. Sobretot ai a, on va desenvolupar la seva carrera esportiva. Després de triomfar a l', el 1992 va recalar a la, abans de passar a lai a la, on va mostrar el seu millor joc. Es va retirar a l', on es va quedar com a segon entrenador. Actualment, estava dirigint elFill de pare serbi i mare croata, Mihajlovic va decidir jugar amb la selecció de la, ara Sèrbia, i entre el 2012 i el 2013, va entrenar el combinat d'aquest país. "", va explicar en més d'una ocasió. Des de l'anunci de la seva recaiguda, que va assegurar que afrontava "amb serenitat", el tècnic havia anat entrant i sortint de la banqueta a causa del tractament.

