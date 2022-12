La FIFA anuncia un Mundial de clubs amb 32 equips

El president de la, ha anunciat aquest divendres la creació d'unamb 32 participants, igual que el campionat de seleccions que precisament s'està disputant ara mateix a Qatar. Aquesta és la principal novetat que surt del congrés del màxim organisme futbolístic celebrat a Doha.L'ampliació del Mundial de clubs, que actualment només disputen els campions de cada confederació -, com a campió de la Champions, al Marroc-, suposarà una nova revolució en el calendari del futbol, cada vegada més atapeït davant l'aparició de noves competicions i formats.El projecte d'un Mundial de clubs similar al de les seleccions -que també canviarà i passarà a comptar amb- ja s'havia de desenvolupar el 2021 a la Xina, però la pandèmia ho va impedir. La nova data que es fixa la FIFA és el, si bé encara no ha deixat clar quins equips hi participarien.En paral·lel, l'organització també ha anunciat que el 2025-actualment n'hi ha una al setembre i una altra a l'octubre- però serà el doble de llarga i ocuparà dues setmanes. Per aquelles finestres, es crearan els FIFA World Series, competicions amistoses entre seleccions.

