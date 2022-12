Els motius pels quals no hauries de carregar el mòbil al cotxe

Els cotxes, com tot, evolucionen amb la tecnologia i, ara, pràcticament tots els vehicles tenen oelectrònics o interconnectors entre els dispositius i el mateix vehicle, sigui per mitjà de Bluetooth o wifi. Poder disposar del mòbil al cotxe té moltes avantatges, com ara poder fer servir el navegador, posar música, rebre trucades... Però també té la seva cara negativa i és que, a vegades, per fer servir totes aquestes funcionalitats cal que el dispositiu estigui connectat al cotxe.Quin és eld'endollar el mòbil al vehicle? Els telèfons actuals tenen, amb una tecnologia molt avançada i que ofereixen molts avantatges, com per exemple molts millors números pel que fa als temps d'ús i de càrrega. Quins són els inconvenients, doncs? Són molti no poden estar exposades a més de 40 graus ni tampoc a menys de 10.D'aquesta manera, si els mòbils passen molta estona endollats, es poden sobrecarregar, escalfar-se i, en conseqüència, fer-se malbé. De fet,perquè el dissolvent orgànic de les seves cel·les és altament inflamable.Carregar el telèfon mòbil al cotxe tampoc és una bona idea perquè. Els ports USB van ser dissenyats per fer feines que no requereixen molta potència i que no necessiten una transmissió constant d'energia, com ara escoltar música en un MP3. Als mòbils els resulta perjudicial aquesta mena d'electricitat. A més a més, l'amperatge dels ports és inferior al que necessiten els dispositius actuals, cosa que fa que es recarreguin molt a poc a poc. I les recàrregues lentes, com les ràpides, espatllen la bateria.

