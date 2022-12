Núria Bacardit: «Del càncer n'he parlat moltes vegades davant la càmera, però és molt diferent quan el pateixes»

El meu regal de Nadal. Per totes, tots els que sóu en el procés. Molta força. No hi ha ni victòria ni rendició. No és una batalla. És una malaltia que et toca i que portes com pots. I on s’hi val tot. Plorar, riure, enfonsar-se, aixecar-se. Gràcies @althaiamanresa pic.twitter.com/pLwJ3xQ6OY — Núria Bacardit (@nurbacardit) December 15, 2022

La popular periodista manresana de TV3ha mostrat a Twitter, exultant, la capçalera del seu informe d'de l'amb un missatge molt concret: "El meu regal de Nadal. Per a totes, tots els que sóu en el procés. Molta força.. No és una batalla. És una malaltia que et toca i que portes com pots. I on s’hi val tot. Plorar, riure, enfonsar-se, aixecar-se".Bacardit ha rebut aquest mateix dijous l'informe d'alta d'un càncer de mama que li van diagnosticar l'estiu de 2017,, en una mamografia rutinària. "Elhi va veure alguna cosa, però no m'ho va voler explicar fins a tenir-ho segur", explica la periodista a. "De fet, tenia preparada tota la documentació per a la mastectomia que m'acabarien fent", detalla.A la Núria Bacardit li van diagnosticar untriple negatiu, "el més agressiu que hi ha". Afortunadament, el càncer era molt incipient, però la intervenció que calia fer-li era una, o sigui, l'extirpació quirúrgica del pit. "Vaig passar molts dies mirantque havien passat per aquest tràngol, recordo que un temps abans li havien fet a lai ho havia mostrat", explica. Segurament per això "no he viscut la intervenció com un trauma; el trauma, per a mi, era pensar que tenia un", resumeix.En la mateixa intervenció també li van fer lai precisament va ser a conseqüència d'aquesta operació que va estar un període més llarg de baixa. "i vaig tenir febre, dolor i moltes molèsties", explica, "la infecció va aconseguir que agafés la baixa més llarga de tot el procediment".Mentalment, li va afectar "molt més" entrar a les xarxes i "només trobar-hi" sobre el càncer, i és per això que només tenir l'informe d'alta l'ha volgut compartir a les xarxes: "També s'han d'explicar les coses bones" que tenen a veure amb la malaltia. "Del càncer, n'he parlat moltes vegades a la feina,, però és molt diferent quan el pateixes en primera persona", valora.Després de cinc anys ha rebut l'alta, però a partit d'ara haurà de continuar fent un seguiment periòdic: "Mai no pots dir que estàs salvat definitivament". Però la Núria Bacardit ha viscut aquesta alta, "ara ho tinc en", com un autèntic "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor