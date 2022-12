La Fiscalia rebaixa lleugerament la demanda al Tribunal de Comptes per l'acció exterior del Govern

Laha rebaixat en 336.143,34 euros la demanda contra 34 excàrrecs de la Generalitat, inclosos l'expresidenti l'exvicepresident, per l'. Això suposa rebaixar lleugerament la demanda inicial, de 3,4 milions d'euros que s'han de pagar de manera conjunta i solidària en concepte de responsabilitat comptable pel presumpte desviament de fons per a les despeses de l'1-O i de la diplomàcia de la Generalitat.El ministeri fiscal ha renunciat a reclamar una presumpta irregularitat en la campanya Civisme, que l'acusació vinculava al referèndum. L'altra part,, també s'ha adherit a aquest moviment i la seva demanda queda en poc menys de cinc milions d'euros. Així s'han pronunciat les acusacions en l'audiència prèvia que s'ha fet aquest divendres al Tribunal de Comptes, on les parts han presentat els seus últims arguments abans de la vista oral.Durant la sessió,, advocat de Puigdemont, ha recordat que el seu defensat té immunitat com a eurodiputat i per això ha demanat paralitzar el procediment. "Aquest procediment no pot continuar", ha dit, i ha reclamat al Tribunal de Comptes que demani un suplicatori com va haver de fer el. Passaria el mateix amb Toni Comín i Clara Ponsatí. Les acusacions ho han rebutjat i la sala també ho ha descartat.Pel que fa a la resta de defensa, han plantejat una sèrie de qüestions per demanar al tribunal que no tiri endavant el procediment. Han al·legatde l'òrgan fiscalitzador, la nul·litat de la causa en fases prèvies, la falta de legitimació de Societat Civil i la incompatibilitat que el Tribunal de Comptes revisi una cosa que ja va jutjar i condemnar el Tribunal Suprem. La jutgessa ha descartat apartar Societat Civil, però no ha entrat en el fons de més punts.

