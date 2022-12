Quina és la millor manera de cuidar una Flor de Pasqua?

És ara quan es comercialitza i es regala més. La podem trobar en qualsevol indret de cases, oficines, recepcions d'hotels, centres comercials i cafeteries. Se la coneix per molts noms, com per exemple el de ponsètia. Una nomenclatura que fa referència al seu antic nom botànic de Poinsettia pulcherrima. És l'arxiconeguda Flor de Pasqua (). Una planta que fa emergir odis i amors. Les persones que s'identifiquin més en aquests últims casos i que s'hagin endinsat en l'aventura de cuidar-la i aconseguir que sobrevisqui sabran que no és una planta fàcil, ja que és molt sensible a la falta de llum, a l'excés d'aigua i a la presència de les calefaccions.Estem davant d'unque creix en els marges de zones boscoses muntanyenques. Pot arribar a mesurar al voltant de quatre metres d'altura. Li agrada lamolt intensa i unaambiental alta. La temperatura durant el dia pot ser càlida, però una mica més fresca en la nit. A continuació, et detallem aquesta i altres coses que hauries de tenir en compte si vols que et duri.El primer és buscar-li un espai dins de casa que tingui molta llum. Així i tot, no cal que hi hagi sol directe. D'altra banda, regar-la adequadament vol dir que només ho fem quan el substrat s'ha assecat pràcticament del tot, especialment el que fa la primera capa. Sobre la seva nutrició, els i les expertes recomanen aplicar uni baix en nitrogen. Els abonaments específics per a tomàquets, roses o fruits del bosc també acostumen a funcionar bé. Si, tot i fer cas a totes aquestes instruccions, veiem que li apareixen fulles grogues, vol dir que la planta té excés o falta d'aigua, o bé un dèficit de llum que li impedeix fer correctament la fotosíntesi.Però no sempre l'haurem de regar igual. Quan veiem que comencen a caure-li fulles és perquè ha entrat en repòs i, aleshores, l'hem de regar molt menys, deixant que el substrat s'assequi encara més. Setmanes més tard, hauríem de notar que es comencen a desenvolupar noves gemmes i, aleshores, serà el moment perfecte per. Per fer aquesta poda de manteniment s'escurça cada tija, per deixar-la entre 10 i 20 centímetres d'altura. Igual que es pot fer amb altres plantes d'interior, és idealen els mesos càlids perquè li toqui més la llum, però sense sol directe. Si es vol, també és molt bon moment per trasplantar-la en un. Si després del nou creixement es poda de nou lleugerament cada nova tija, tallant la gemma terminal de cadascuna, afavorirem un creixement encara més dens. És molt important que aquesta poda no es faci més enllà de juliol, o es corre el risc que no es produeixi la floració hivernal.un altre any, encara que, el més probable, és que no sigui tan espectacular com el primer cop el que hem de fer és que cap a finals de setembre, començaments d'octubre, cal procurar que tinguiHi ha persones que, per obtenir aquesta foscor, el que fan és tapar-la amb una bossa completament opaca o bé amb una paperera metàl·lica o una capsa de cartó. Quan veiem que les fulles s'acoloreixen, cosa que passarà cap al novembre, es pot deixar de cobrir la planta.

