«Avatar 2» s'estrena en català a tot Catalunya: la llista de les sales on es pot veure

Avatar 2: totes les sales en català

Cine Yelmo Abrera (Abrera) 2D

JCA Cinemes Lleida – Alpicat (Alpicat) 2D i 3D

Sala d'Actes de l'Ajuntament de Balaguer (Balaguer) 2D

Arenas Multicines (Barcelona) 2D i 3D

Cinemes Girona (Barcelona) 2D

Cinesa Diagonal (Barcelona) 2D Cinesa

Diagonal Mar (Barcelona) 2D

Cinesa SOM Multiespai (Barcelona) 2D

Cine Yelmo Baricentro (Barberà del Vallès) 2D

Cine Yelmo Castelldefels (Castelldefels) 2D

Cines FULL (Cornellà de Llobregat) 2D

Odeon Multicines Llobregat (Cornellà de Llobregat) 2D

ACEC CAT Cines Figueres (Figueres) 2D

Ocine Girona (Girona) 2D i 3D

Ocine Granollers – El Nord (Granollers) 2D

ACEC Cines Filmax Gran Via 4DX (l'Hospitalet de Llobregat) 2D

Teatre Municipal l'Ateneu (Igualada) 2D

Cine Alhambra (La Garriga) 2D

ACEC Cines Bages Centre (Manresa) 2D i 3D

Kinépolis Mataró Parc (Mataró) 2D

Centre Cultural de Mollerussa (Mollerussa) 2D

ACEC Cines Olot (Olot) 2D i 3D

Ocine Roquetes (Roquetes) només 3D

Cinemes Roses (Roses) 2D i 3D

ACEC Cines Imperial (Sabadell) 2D

Odeon Multicines Girona (Salt) 3D

Cine Yelmo Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès) 2D

CineBaix (Sant Feliu de Llobregat) 2D i 3D

Cinema Ribes (Sant Pere de Ribes) 2D

Cinema El Retiro (Sitges) 2D

Cine Yelmo Parc Central (Tarragona) 2D

Ocine Tarragona - Les Gavarres (Tarragona) 2D

Cinemes Majèstic (Tàrrega) 2D

Cinema Catalunya (Terrassa) 2D

Cinesa Parc Vallès (Terrassa) 2D

JCA Cinemes Tarragona – Valls (Valls) 2D i 3D

Multicines Sucre (Vic) 2D

Kubrick Cinema (Vilafranca del Penedès) 2D

Odeon Multicines Vilanova (Vilanova i la Geltrú) 2D i 3D

Ocimax Palma Aficine (Palma) 2D

Una crida a omplir els cinemes

Una de les estrenes de cinema més importants de tot el 2022 arriba aquest divendres a les sales de cinema i ho fa en català., segona part de la saga creada tretze anys enrere per, es projectarà ade tot Catalunya amb el doblatge en llengua catalana.És la novetat més rellevant de tota la temporada de cinema en català del 2022, en el marc d'un nou impuls per part delde tenir un ventall de títols en català -subtitulats o doblats- a les sales de cinema. Ara bé, encara no són suficients per tenir una tria equitativa de llengües.Aquest anya les grans pantalles de tot Catalunya amb el suport de ladel Departament de Cultura. Ambientada més d’una dècada després dels esdeveniments de la primera pel·lícula, explica la història de la família Sully, els seus problemes, les lluites per sobreviure i les tragèdies que pateixen. Aquest és el llistat de cinemes de tot el país on es podrà gaudir en llengua catalana:Una forta campanya a les xarxes socials -incentivada, especialment, pel compte de Twitter Doblatge en català - busca omplir les sales de cinema de tot el país que projecten el nou film d'Avatar.La consellera de Cultura del Govern,, també ha volgut fer una crida a tots els usuaris que vulguin veure la pel·lícula perquè omplin les sales en les quals es passi el film doblat al català.

