El govern de Colau aspira a anunciar «en breu» un acord amb ERC pels pressupostos de Barcelona

Dos mesos després de presentar la proposta dea la resta de grups municipals, l'encarrila ara el tram final. Així ho ha anunciat aquest divendres el tinent d’alcaldia de Cultura i regidor de Presidència i Pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona,, que ha assegurat que les converses amb ERC sobre els comptes de la ciutat avanceni ha dit que espera que“Totes les propostes que han fet les hem anat acceptant”, ha remarcat Martí aquest divendres al matí. De fet, ja s’ha convocat per avinent la comissió extraordinària per, dos dies abans delque els hauria d’. Aquesta mateixa setmana, el Govern de la Generalitat i els comuns han anunciat un acord sobre els pressupostos catalans.Les propostes que han fet els republicans i el govern apunta que ha validat, però, són només. Les que el Govern veu amb bons ulls són les al·legacions inicials i formals que van fer els grups, però encara hi ha converses per influir amb alguna proposta interna. Així, fonts republicanes remarquen que les negociacions encara són obertes. Així ho ha exposat el regidor d'ERC Jordi Castellana, que ha ha reivindicat que les negociacions no es mouen "en cap intercanvi de pressupostos a diverses bandes".Tot plegat, a més, arriba després que el líder socialista a l'Ajuntament,, ahir intentés encoratjar públicament Esquerra Republicana a fer un bescanvi de pressupostos. Segons les seves paraules, es va animar els republicans a c, perquè després el PSC faci el mateix al Parlament.Martí ha explicat que la taula de negociació amb ERC la integren per part de l’executiu municipal la regidora Montse Ballarín i ell mateix. El govern ha dialogat amb els republicans i amb Junts, els dos grups que es van abstenir en la tramitació inicial. Ara bé, Martí ha reconegut que, mentre que amb els republicans “les coses van bé”, ha dit, i les propostes que han fet “milloren substantivament el pressupost”. “Les coses estan encarrilades”, ha conclòs.

