Catalunya s'acosta a l'objectiu europeu de recollida selectiva: 343 municipis ja superen el 55%

Evolució temporal dels residus generats i de recollida selectiva a Catalunya

Quins municipis compleixen amb el 55% de residus reciclats?

verd

vermell

Residus generats i recollida selectiva, per municipis

Quins municipis reciclen més?

Disparitat també entre comarques

Residus generats i recollida selectiva, per comarques

Percentatge de recollida selectiva a les 10 comarques més poblades

Un problema persistent a les grans ciutats

Ara és l'hora de les ciutats mitjanes i grans. Isaac Peraire | Director de l'Agència de Residus de Catalunya

Catalunyadel total de residus generats al país. Aquesta xifra millora les dades d'anys anteriors –5 punts més que el 2018-, però encara es troba lluny dede cara a 2025. Si bé l'evolució general és favorable –aquest percentatge- hi ha encara molts ajuntaments que han de treballar per millorar els índex de recollida selectiva.Les dades proveïdes per, evidencien una millora els darrers anys en el percentatge de recollida selectiva de residus. Això s'explica també per les xifres brutes de residus totals, ja que la quantitat que se'n genera no varia massa, passant del 32% el 2006 al 47,7% de l'any passat. Això fa que el percentatge de recollida selectiva augmenti de manera substancial i que, en cas de seguir amb aquesta dinàmica, el país"S'ha recorregut molt camí, però en queda molt encara per recórrer", admet, director de l'Agència de Resisus de Catalunya. En aquest sentit, situa eli l'com a nous paradigmes i elsi l'oferta decom a estratègies per avançar-hi.En, aquells que estan per sobre d'aquest llindar i, en, aquells que encara no (tota la informació apareix clicant o passant el cursor per damunt de cada municipi)La recollida de residus a Catalunya és competència municipal i, per això, haurien de fer front a les possibles sancions aplicades per la UE per l'incompliment dels objectius. "Els ajuntaments tenen l'obligació de complir-los i nosaltres de no deixar-los sols", assegura el director de l'Agència de Residus. I és que si s'analitza el mapa municipal català hi ha una disparitat molt gran, en alguns casos s'arriba ade recollida selectiva i en d'altresTota la informació apareix clicant o passant el cursor per damunt de cada municipiEn totalque complirien la normativa avui dia. D'altra banda, n'hi ha 362 més que se situen al rang del 40% al 55% de recollida selectiva. L'altra cara de la moneda l'ofereixen, els quals no reciclen ni un 40% dels residus que generen.El quadre d'honor de reciclatge municipal català està liderat per la localitat de, que presenta un percentatge de recollida selectiva pràcticament sense comparació possible a Catalunya:. El podi el completen, amb uni unde recollida selectiva, respectivament. La majoria de les localitats que apareixen en aquest rànquing han millorat de forma substancial les seves posicions en matèria de reciclatge: d'aquests 10 municipisMalgrat que també hi ha municipis amb percentatges molt baixos de recollida selectiva, aquestes dades. Localitats com(11,1% i 15,7%, respectivament) es troben entre els set municipis que no arriben al 20% de recollida selectiva. Això no obstant, el 2018 eren 18 les localitats que es trobaven per sota d'aquest llindar.El camí cap a la sostenibilitat en l'àmbit dels residus es veu clarament en una comarca catalana. La. Malgrat que és un territori amb poc més de 20.000 habitants, aquesta xifra no deixa de sorprendre si s'observen les dades de l'any anterior. L'any 2020, aquesta comarca va reciclar, una xifra molt positiva, però llunyana a l'aconseguida el 2021.Tota la informació apareix clicant o passant el cursor per damunt de cada municipiEl podi de comarques el completen, amb un 68,7% i un 68,6% de recollida selectiva, respectivament. Osona, un clàssic d'aquests rànquings, manté molt bones xifres any a any malgrat tenir, molts més que la resta de comarques capdavanteres.També compleixen l'objectiu europeu per al 2025 el Moianès, la Terra Alta, el Pallars Sobirà i la Segarra –amb xifres entre el 60 i el 65%-, mentre que eli elestan a un pas d'assolir-lo (53%). En aquests dos darrers casos, amb uns 196.000 i 180.000 veïns, respectivament.El contrapunt a aquests bons nivells són la, amb només un 28,5% de reciclatge, i el, amb un 37%. També estan a la cua el(40%) i el Baix Llobregat i el Segrià, amb un 42%. De fet, entre les vuit comarques més poblades de Catalunya només elsupera la mitjana catalana amb un 49%.De lesde Catalunya, cap d'elles arriba la fita del 55%. De fet, totes es troben per sota de la mitjana de Catalunya. Aquesta és una batalla que persisteix any a any i que allunya el conjunt del país dels objectius de recollida selectiva marcats.Només s'hi acosta(44,1%) mentre quesupera per sis dècimes la barrera del 40%. En canvi, són especialment dolentes les xifres de Badalona i l'Hospitalet (27%) i de Santa Coloma de Gramenet, que no passa del 25,4%.L'Agència de Residus de Catalunya és molt conscient de la situació. “És evident que un increment de la recollida selectiva a les grans ciutats faria millorar la situació al conjunt del país”, assenyala Isaac Peraire.de les ciutats mitjanes i grans”, destaca el director de l'administració catalana de residus. De fet, els sistemes eficients de recollida selectiva –especialment el porta a porta-, ja no són només cosa de municipis petits i rurals.Està implantat de forma total o parcial eni també en diverses poblacions majors de 10.000 habitants. En aquest sentit, també s'obre camí en grans capitals i diversos barris dei nuclis de baixa densitat deja el fan servir.