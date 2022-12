Aragonès s'obre a abordar una reforma de la Constitució per propiciar el referèndum acordat

El president de la Generalitat,, ha obert la porta aquest divendres a unaper permetre un referèndum sobre la independència de Catalunya. "Si el problema és aquesta reforma, abordem-la", ha apuntat Aragonès, que ha defensat que, si hi ha "voluntat política", es pot entrar al fons de la qüestió i, després, trobar l'encaix jurídic de les mesures eventualment acordades. En aquests termes s'ha expressat en una entrevista a la Cadena SER, en la qual ha evitat entrar en escenaris alternatius a un referèndum acordat, que el govern espanyol no vol.El següent pas en la taula de diàleg, en tot cas, ha de ser "resoldre el conflicte" de la relació entre Catalunya i Espanya. La primera fase era acabar amb la, i ara s'han de trobar "camins de solució i acord". En les properes setmanes, el president "donarà forma" a l'acord de claredat que va plantejar al setembre al Parlament, institució que el va rebutjar. Tot i que en els últims dies el president d'ERC,, no ha descartat un referèndum unilateral, l'executiu defensa que la via acordada és la més pertinent. Els republicans plantegen una votació amb el 50% de participació i un 55% de vot afirmatius a la independència per negociar-la amb el govern espanyol, tot i que la porta, per ara, està més que tancada."Hi ha unes causes que expliquen el conflicte. Hi ha diferents postures, totes legítimes, i hem de discutir i plantejar alternatives", ha assenyalat Aragonès, que ha apuntat que "defensaran" que la ciutadania es pugui pronunciar. "Si el problema és la reforma de la Constitució, abordem-la. És qüestió de", ha assenyalat el president, en referència a canvis jurídics per resoldre la situació. El dirigent d'ERC ha evitat entrar en escenaris de no-acord, perquè ha considerat que la millor via és la de l'acord. Pedro Sánchez, per exemple, considera que el procés "s'ha acabat", però Aragonès insisteix que no han renunciat a les seves "conviccions". "Hem d'abordar les qüestions de fons", ha remarcat el president. "La nostra proposta és l'acord de claredat. Per arribar a un acord s'ha de negociar. La millor forma que hi hagi un referèndum és un acord entre les parts", ha remarcat, insitint en la idea que no hi ha "escenaris alternatius".Preguntat sobre si el(TC) pot frenar dilluns vinent la reforma del codi penal, Aragonès ha assenyalat que "no és una opció". "Arribat el cas, caldria veure com els elements que no estan afectats pel recurs del PP poden continuar. El recurs és, precisament, sobre les reformes per escollir els vocals del poder judicial. És una possibilitat que no ens hauria d'afectar", ha apuntat el president. Pel que fa a la modificació del delicte de, Aragonès l'ha emmarcat dins la desjudicialització del procés. "La reforma és positiva, és un pas més. La meva valoració és positiva, també amb la derogació de la", ha apuntat el dirigent d'ERC, que ha evitat vincular la reforma del codi penal al suport dels republicans als pressupostos de l'Estat.Aragonès ha insistit que els indults ja van certificar que la sentència delno era l'òptima, i que la derogació de la sedició és un segon pas, juntament amb la malversació. "Nosaltres considerem que no hi ha hagut malversació. Hem trobat que, per part del Suprem i altres instàncies judicials, s'ha utilitzat aquest delicte no per perseguir qui agafa diner públic per posar-lo a la butxaca o al partit", ha apuntat el president, que ha posat l'exemple de la utilització de les dades de la ciutadania per haver elaborat l'arquitectura del referèndum. "Lluitem contra la, però no es pot fer servir el delicte de malversació per perseguir qüestions polítiques. Votar en un referèndum mai pot ser un delicte", ha assenyalat el dirigent dels republicans.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor