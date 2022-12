Tragèdia a França: moren deu persones, dels quals cinc nens, en un incendi a Lió

Almenys, i catorze més han resultat ferides en un incendi d'un bloc de pisos a la ciutat francesa de. Els fets s'han produït aquesta matinada, al voltant de les 3:15h, en un edifici de set plantes que ha acabat sent engolit per les flames. Els serveis d'emergència francesosdel cos de Lió a la zona de l'extraradi on està situat el bloc de pisos.Després d'extingir el foc, les autoritats franceses han comptabilitzat la mort de 10 persones, de les quals cinc eren menors d'edat, encara queper la situació dels ferits de l'incendi.Quatre personesi deu més presenten ferides lleus, entre ells dos bombers. Fins al moment es desconeix l'origen de l'incendi, si bé la Policia Nacional de França ha acordonat la zona i ha iniciat una investigació per esclarir què ha succeït.

