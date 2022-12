Un fàrmac de la Vall d'Hebron contra el càncer de pàncrees inicia un assaig clínic internacional

Un fàrmac contra el càncer de pàncrees desenvolupat pel Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) ha passat la fase 1 de l’assaig clínic i ha demostrat ser segur en pacients amb tumors sòlids avançats. Ara està en marxa la fase 2, per avaluar la seva efectivitat, però els investigadors asseguren que ja han observat les primeres evidències d’activitat antitumoral.



La missió d’aquest fàrmac, l'MSC-1, és bloquejar la proteïna LIF, que està alterada en diversos tipus de càncer i promou la proliferació de cèl·lules mare tumorals, alhora que desactiva la resposta del sistema immunitari contra el tumor. En aquest assaig, han participat 41 pacients amb càncer de pàncrees, però també de còlon, cap i coll, ovari o pròstata, tots en estat avançat.

Els pacients són de l’Hospital Vall d’Hebron, delde Nova York i de l’de Toronto. No van presentar mostres de toxicitat a cap de les dosis subministrades. Tampoc efectes adversos greus relacionats amb el tractament. A més, es van poder estudiar biòpsies dels pacients per entendre el mecanisme d’acció del fàrmac.Els resultats de l'assaig s’han publicat a la revista de l’. Paral·lelament a aquests resultats, els investigadors també han publicat un estudi a la revista "", on descriuen els mecanismes moleculars implicats en l'efecte antitumoral d’MSC-1.

