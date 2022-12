Interior oficialitza l'ascens de quatre noves comissàries als Mossos

Qui són els nous comissaris dels Mossos? - Rosa Bosch Campreciós (membre de la Prefectura del cos). Bosch és diplomada en Turisme (Activitats i Empreses turístiques) i ha estat destinada a les regions policials Metropolitana Barcelona, Pirineu Occidental, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud.



- Sílvia Catà Culubret (sotscap de la Regió Policial de Barcelona). Catà és llicenciada en Administració i Direcció d'empreses per la UAB i ha exercit a les regions policials Girona, Metropolitana Nord i Metropolitana Barcelona, a més de la CSUCOT, al Complex Central.



- Ramon Chacón Holgado (cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal). Chacón és enginyer tècnic industrial químic i enginyer en organització industrial i ha treballat als tres nivells d'investigació del cos a les regions policials Central, Girona, Metropolitana Sud i Ponent.



- Montserrat Estruch López (sotscap de la Regió Policial Metropolitana Nord). Estruch és llicenciada en Psicologia i ha estat destinada a les regions policials Girona, Metropolitana Barcelona, Metropolitana Sud, Metropolitana Nord i a la Unitat de Selecció.



- Miquel Àngel Garcia Alvira (sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Central). Garcia és enginyer electrònic i de telecomunicacions i ha treballat a l'Àrea Penitenciaria i a l'Àrea de Telecomunicacions. La majora part de la carrera professional l'ha fet a l'Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu.



- Mònica Luis Godó (cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat). Luis és llicenciada en Psicologia i en Psicopedagogia i Postgrau Superior de Direcció i Gestió de la Seguretat Pública i ha fet servei tant a seguretat ciutadana com a investigació a les regions policials Girona, Central, Metropolitana Sud i Metropolitana Barcelona.

El conseller d'Interior,, ha reiterat aquest dijous el seu compromís de feminització del cos de. Ho ha fet durant l'acte de nomenament de sis nous comissaris -quatre dones i dos homes- a la seu del. El nomenament és rellevant perquè avança en una de les línies estratègiques que la cúpula d'Interior va definir per al cos: la, tant de la base com, en aquest cas, de la cúpula. També és significatiu perquè la designació de lesva ser la decisió que va precipitar la destitució del màxim responsable dels Mossos, Josep Maria Estela, a l'octubre, després de mesos de mala maror interna. Els nous comissaris són(membre de la Prefectura del cos),(sotscap de la Regió Policial de Barcelona),(cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal),(sotscap de la Regió Policial Metropolitana Nord),(sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Central) i(cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat).Durant l'acte de nomenament Elena ha defensat que la policia catalana camini cap a una policia més "diversa" que s'assembli més a la societat a la qual serveix. "Assemblant-nos-hi més la servirem millor i això significar treballar per la feminització del cos", ha apuntat. D'altra banda, ha reivindicat una policia més "social", "propera" i "oberta a escoltar". També ha fet referència a l'aposta per dotar els Mossos de més recursos i la voluntat de convocar noves promocions fins a arribar alsEntre els assistents a l'acte d'aquest dijous hi havia Estela, que va ser destituït com a comissari en cap arran de les discrepàncies sobre el ritme de feminització del cos i el nomenament d'aquests sis nous comissaris, ja que Estela apostava per quatre homes i dues dones. Amb els nous nomenaments el cos de Mossos d'Esquadra. El nombre de dones al màxim rang de comandament passa de 3 a 7, xifra que representa un 30% del total de comissaris en actiu.Durant el seu discurs, el conseller ha assenyalat que el cos de Mossos és "extraordinàriament bo i excel·lent" i ho ha atribuït als resultats i a la feina però també "a la capacitat al llarg dels anys d'anar escoltant el batec de la societat". "No perdem mai aquesta guia, aquest horitzó", ha demanat. Per acabar, Elena ha expressat eli ha assegurat que és un "privilegi" per al país. D'altra banda, dirigint-se als nous comissaris, els ha dit que garantir llibertats i drets dels ciutadans és una "responsabilitat extraordinària". "A partir d'avui tenen més obligacions i deures encara", ha dit.A l'acte, que ha començat amb la lectura de nomenament de les noves comissàries i comissaris per part de la secretària general del Departament,, hi han assistit diversos comissaris regionals, entre els quals Estela. Posteriorment a la lectura, s'ha fet el lliurament dels diplomes i els galons. A més d'Elena, hi han participat el director general de la Policia,, i el comissari en cap dels Mossos,

