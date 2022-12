La justícia europea dictarà sentència sobre l'euroordre de Puigdemont el 31 de gener

El(TJUE) sentenciarà el 31 de gener sobre les preguntes prejudicials plantejades pel magistratsobre l'euroordre contra l'expresident. El tribunal amb seu a Luxemburg publicarà la sentència més de sis mesos després que l'advocat general emetés la seva opinió no vinculant per respondre als dubtes plantejats per Llarena sobre els motius deper rebutjar les euroordres. El magistrat, en la seva opinió no vinculant , va considerar que cal demostrar que hi ha "deficiències sistèmiques o generalitzades" en el sistema judicial de l'Estat per rebutjar les euroordres contra els líders independentistes reclamats per l'1-O.Al juliol, l'advocat general responsable del dictamen sobre el cas va donar la raó a Llarena perquè considera que la justícia belga no pot rebutjar el lliurament de Puigdemont i altres reclamats pel magistrat delbasant-se en el risc que es violin els seus drets fonamentals si no demostra deficiències sistèmiques i generalitzades a Espanya, ni pot posar en dubte les competències del Suprem com a autoritat per emetre aquests euroordres. L'opinió de l'advocacia generalper al TJUE, però en la gran majoria dels casos les sentències dictades per la justícia europea segueixen la línia marcada per aquests dictàmens.Llarena va dirigir la qüestió prejudicial al tribunal amb seu ael març del 2021 després que la justícia belga rebutgés lliurar les autoritats espanyoles l'exconsellerper considerar que el tribunal competent per reclamar-ne l'extradició hauria de ser el(TSJC) i que si fossin extradits a Espanya podrien posar-se en risc drets fonamentals com la presumpció d'innocència.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor