Albiol ja escalfa la campanya a Badalona amb una pancarta inspirada en el 9-N

El cartell que ha penjat Albiol i la campanya d'«Ara és l'hora» pel 9-N

ja està en campanya a. L'exalcalde de la ciutat, que aspira a recuperar el càrrec en les eleccions municipals del maig de l'any que ve, ha penjat una pancarta inspirada en la campanya d'"", que es va fer per part d'i l'per incentivar la participació en la consulta del 9 de novembre de 2014. Ho ha fet en una façana just al costat del consistori, a laCom es pot veure en la imatge, es pot veure una pancarta de fons groc i lletres vermelles en què Albiol diu als seus votants: "Hola, no vull canviar la teva ideologia, vull canviar Badalona". A la part inferior, es pot veure l'etiqueta. Com ja ha passat en anteriors campanyes a la ciutat, Albiol ha directament eliminat qualsevol menció a la formació de la qual forma part i va arribar a representar com a candidat ade lael 2017.Albiol aspirarà en els pròxims comicis a recuperar una alcaldia que va perdre després d'aparèixer als papers de Pandora. Llavors, va perdre el càrrec a través d'una moció de censura que va erigir en nou batlle el socialista Rubén Guijarro , que també va rellevar al capdavant del PSC l'exalcalde Álex Pastor -cessat pel seu incident amb els Mossos durant el confinament per la pandèmia-. En la batalla també hi serà l'exalcaldessa Dolors Sabater en representació de Guanyem Badalona,pels comuns iper Junts.

