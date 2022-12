La PAH colla Collboni amb un boicot contra la iniciativa socialista que demana desnonar en 48 hores

La PAH boicoteja un acte de Collboni per reclamar que s'aturi la reforma per desnonar en 48h



Més d'un centenar de persones implicades en leshan irromput en un acte de trobada del líder del PSC a Barcelona,, amb veïns de Sant Gervasi. Ho han fet per un motiu "d'urgència", insistien a través del megàfon els activistes. El que li reclamaven era que els socialistes, tant els catalans com els de la resta de l'Estat, deixin de banda la proposta d'intentar fixar per llei una nova versió deEls manifestants han justificat la protesta recordant que ben aviat -encara no hi ha data- s'espera que el Congrés voti una modificació de la llei d'enjudiciament criminal (LECrim) que hauria d'agilitzar els desallotjaments d'un pis en cas d'ocupació. En aquesta iniciativa, es reclama que. Una petició que, si bé altres vegades l'havien instigat partits més ubicats a la dreta, els darrers mesos ha estat abanderada pel PSOE i reclamada per alcaldes metropolitans, principalment socialistes.Davant d'això, desenes d'activistes s'han colat a l'Espai Jove Casa Sagnier per avisar a Collboni de les conseqüències que podria tenir aquesta modificació legal . Després d'haver protagonitzat un breu episodi de forcejament entre la comitiva de seguretat i els manifestants, el Joan, qui ha exercit de portaveu de la PAH, s'ha dirigit directament al representant del PSC: ". Això vol dir un augment del barraquisme, dels pisos pastera, i de la gent vivint en infrahabitatges i al carrer".Collboni, que s'ha apropat als activistes mentre detallaven el motiu de l'acció, ha optat primer peri, tot seguit, retreure que els col·lectius pel dret a l'habitatge hagin intentat forçar rebentant l'acte. El portaveu del activistes ha insistit: "Estem aquí perquè fins ara ens heu obviat".Finalment, el líder socialista a l'Ajuntament de Barcelona - que també va reclamar en el passat ple municipal d'octubre que s'acceleressin els tràmits per desnonar les ocupacions d'immobles en menys de 48 hores - ha proposat conversar amb dos representants de la mobilització popular. S'hi ha reunit breument i ha acabat sortint per la porta del darrere de l'edifici municipal., de la trobada, més enllà de l'emplaçament a que facin arribar als socialistes de nou la proposta dels moviments socials sobre el canvi legal que actualment s'estudia al Congrés dels Diputats.Concretament, l'esmena socialista que pot portar a la llei els nous desnonaments exprés proposa que "en els processos relatius a violació de domicili o usurpació de bens immobles o de dret real"des de la petició del propietari o l'atestat policial. Experts en dret veuen difícil d'assumir per als jutjats un volum d'actuació tan gran, especialment amb un sistema judicial ja col·lapsat amb els processos ordinaris. Igualment, però, des dels moviments socials veuen especialmentque la reforma tiri endavant i obri un nou escenari interpretatiu. Davant d'això, i malgrat encara no hi ha calendari perquè la reforma arribi a ser votada a cambra baixa espanyola, les PAH catalanes criden a la rectificació política.

