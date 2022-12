El 78% de les empreses no ha contractat cap major de 55 anys

La patronalha presentat aquest dijous unacatalanes, segons la qual eld'elles no ha incorporat a cap treballador deels darrers dos anys. Tanmateix, el 18,6% reconeix que només n'ha fitxat per a perfils directius o per a labors difícils d'ocupar. La patronal que lideraha reclamat la creació d'un nou tipus deper a persones de més de quaranta-cinc anys. Segons l'entitat,les cotitzacions a la Seguretat Social dels aturats de més edat animaria les empreses a contractar-los. Així mateix, proposen crear plans de formació amb compromís d'ocupació per aquest col·lectiu i implantar elon no se sàpiga l'edat."És urgent implementar mesures per potenciar l'i esperem que el ministeri de Treball acceleri la seva tramitació", ha defensat aquest dijous el vicepresident de la Fundació Pimec,. En aquest sentit, l'organització empresarial ha recordat que, segons l'OMS, l'edatisme és, per darrere del racisme i el masclisme, una de les principals discriminacions vigents al món actual.Amb tot, l'enquesta revela que elno considera que l'edat els suposi un inconvenient a l'hora de contractar. Per contra, el 14% de les companyies sí que ho veuen un problema per les "exigències salarials" que implica incorporar perfils més sènior. Altres enquestats mencionen les dificultats d'aquest grup en temes "d'integració i adaptació" o en noves tecnologies.Segons la Pimec, gairebé la meitat de les empreses (un 46,3%) no s'ha plantejat la necessitat de polítiques per a la contractació de talent sènior i més de la meitat (el 57,1%) no han proposat polítiques per afavorir la seva continuïtat. Segons ha destacat el president de la Fundació Pimec,, "cada cop vivim més anys i cada cop apartem del mercat de treball a gent més gran de quaranta-cinc anys".

