1. És realment un dels avenços científics més importants del segle XXI?

2. Hi ha limitacions en l'obtenció dels isòtops d'hidrogen?

Si domar la fusió és aconseguir que aquest procés es pugui repetir, és evident que no s'ha domat. Arnau Ríos | Físic nuclear i membre de l’Institut de Ciències del Cosmos de la UB

3. Realment s'obté més energia de la que s'inverteix?

4. L'experiment de Califòrnia té un objectiu militar?

5. La fusió nuclear pot servir per resoldre l'emergència climàtica?

No ens serveix de cap manera per l'horitzó de ser climàticament neutres el 2050. Marcel Coderch | Enginyer de telecomunicacions i doctor n Enginyeria Elèctrica i Ciències Informàtiques per l'Institut Tecnològic de Massachusetts

Ja fa dos dies que el Departament d'Energia va anunciar el pas endavant cap a la fusió nuclear, un avenç que hauria de "canviar per sempre el futur de l'energia neta i la defensa nacional dels". Més enllà de la inquietant referència militar, la compareixença va deixar moltssobre la possible aplicació de l'experiment com a font d'energia.Per intentar resoldre'ls, hem parlat amb el físic nuclear, professor de la UB i membre de l’Institut de Ciències del Cosmos, i amb l'enginyer, doctor per l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Entre lai l', assenyalende l'experiment com la despesa energètica per tirar-lo endavant, la dificultat per obtenir el triti i, sobretot, d'aplicar-lo amb finalitats energètiques.El Departament d'Energia dels Estats Units no va dubtar a qualificar l'experiment del laboratori decom un dels "avenços científics més importants del segle XXI". Ho és? El físic nuclear Arnau Ríos no dubta de lade l'assoliment, però demana "prudència" a l'hora de treure conclusions. Amb més contundència s'expressa Marcel Coderch que assegura que "i menys en l'àmbit de l'energia".L'experiment va consistir a reproduir en una minicàpsula el procés de fusió del Sol. L'ús dels làsers més potents del planeta va permetre escalfar fins auna pastilleta on hi havia els isòtops de l'hidrogen. Aquest recipient va acabar col·lapsant i el deuteri i el triti es van fusionar en forma d'heli, alliberant energia.Dels dos isòtops d'hidrogen el deuteri és fàcil d'obtenir, cosa que no passa amb el. "És un element radioactiu que cal generar-lo, transportar-lo i és", adverteixen els dos experts consultats perHores abans de l'anunci oficial ja s'advertia que l'obtenció neta d'energia (de 2 a 3 megajoules) no tindria en compte els processos previs. Ara ja se sap que posar en marxa els 192 làsers que van fer possible la fusió va suposar una despesa energètica de 300 megajoules. D'aquesta manera, el. “Un procés que requereixi 300 megajoules per obtenir-ne 3 no funcionarà mai. És un rècord d'ineficiència energètica”, destaca Coderch.El físic nuclear Arnau Ríos, per la seva banda, demana valorar la importància de l'assoliment: “No és fàcil. Han tardat deu anys a aconseguir-ho i ha calgut una inversió molt important”. Tanmateix, més enllà del balanç negatiu, també adverteix que és un experiment no reproduïble. “Cal espaiar molt les càrregues i explosions dels làser”, explica. “Si domar la fusió és poder repetir aquest procés, és evident que no s'ha domat”, afegeix.Al Laboratori Nacional Lawrence Livermore de Califòrnia s'hi fa, malgrat que estigui adscrit al Departament d'Energia. El físic nuclear Arnau Ríos, que ha pogut visitar la instal·lació, assenyala que l'experiment difícilment tenia com a finalitat principal la qüestió energètica.Marcel Coderch, per la seva banda, es mostra taxatiu: “No busquen una font d'energia”. Recorda que una de les tasques centrals del laboratori és l'i que l'experiment pot servir com a model a petita escala per reproduir l'explosió d'una, fet que està prohibit amb el Tractat de Prohibició dels Assajos Nuclears.Serà utilitzable aquesta tecnologia en les dècades vinents? “És difícil de dir, no estem aquí per fer prediccions”, respon amb prudència Ríos. De fet, veu més factible l'aplicació industrial d'altres camins cap a la fusió com el del confinament magnètic, que es desenvolupa a l'“Crec queni en 20, ni en 30, ni en 40 anys”, assenyala Marcel Coderch. “L'ITER està més enrere que el laboratori de Califòrnia i és difícil imaginar si algun dia podran acabar dissenyant un reactor”, afegeix.En tot cas, és evident que l'anunci d'aquest dimarts, que requereix actuar a curt termini. L'objectiu de ser neutre en carboni el 2050 passa per una reducció radical d'emissions des d'avui mateix. Si es complís, s'aconseguiria l'objectiu “de mínims” de situar l'augment de temperatura entre l'1,5 i els 2 ºC, un fet que suposaria haver mitigat el canvi climàtic, no evitar-lo. “Segur que abans del 2050 no hi haurà reactor de fusió nuclear.en la transició energètica”, conclou Marcel Coderch.

