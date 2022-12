Aliments que et poden ajudar a combatre l'ansietat

10 aliments que t'ajudaran a reduir l'ansietat

Menjar fruita i verdura de color morat

Fa poques setmanes, Catalunya va quedar consternada pels resultats de la macroenquesta sobre salut mental a alumnes d'entre 10 i 18 anys realitzada pels departaments d'. La més gran que s'ha fet mai, amb la participació de 267.000 menors de 2.000 centres. Les dues dades més impactants són que elcada dia i el. Aquest dimecres, es va fer públic que els intents de suïcidis en noies adolescents s'han triplicat a Catalunya després de la pandèmia . Si bé, la salut mental no és només un problema pels més joves, sinó que afecta tots els sectors de la població.En un context de pandèmia i confinament, d'incertesa i patiment per la salut pròpia i dels éssers estimats, els nivells d's'han disparat. Els símptomes són diversos i, si es presenten, cal acudir a un especialista. Entre altres, s'inclouen la sensació de por tensió preocupació excessiva, irritabilitat, dificultat per concentrar-se, problemes en les relacions personals socials i laborals, palpitacions, freqüència cardíaca elevada, tensió muscular i, fins i tot, sensació d'opressió al pit.A més de demanar ajuda i posar-se en mans dels professionals de la salut mental, es poden adoptar hàbits per ajudar a minvar l'ansietat. Des de fer esport, fins a menjar determinats aliments. A continuació, proporcionem una

Aquest tipus de fruita i verdura conté anticianines, uns pigments hidrosolubles que ajuden a reduir l'estrès i, fins i tot, ajuden a prevenir el càncer i les malalties cardiovasculars.



Menjar fruits secs

Els fruits secs tenen elements nutricionals excel·lents per aconseguir evitar l'ansietat a través de la dieta. Concretament, contenen omega-3, magnesi, potassi i vitamines del grup B, relacionats amb el metabolisme cel·lular.



Espècies amb propietats antioxidants i ansiolítiques

Aliments rics en magnesi

Les espècies com el julivert, l'orenga i la canyella; contenen propietats antioxidants i ansiolítiques que ajuden a relaxar els sentits i milloren el benestar i l'estat d'ànim.

Un estudi publicat a la revista científica PubMed Central va determinar que una dieta baixa en magnesi afavoreix l'aparició de comportaments relacionats amb l'ansietat. Per aquest motiu, els aliments rics en aquest element poden ajudar a calmar-se. Alguns exemples són la fulla verda, com espinacs i bledes, així com llegums, nous, llavors i sègol.

Aliments rics en vitamina B

No poden faltar a la dieta menjars rics en vitamina B, com l'advocat i les ametlles; que alliberen neurotransmissors com serotonina i dopamina. Així ho explica l'article "Nutritional strategies to ease anxiety", publicat a Harvard Health Publishing.



Aliments amb àcids grassos omega-3

Altres aliments, com el peix greixós -amb el salmó al capdavant-, contenen àcids grassos omega-3. Un estudi dut a terme per estudiants de medicina el 2011 va ser pioner en demostrar que l'omega-3 pot ajudar a reduir l'ansietat. Abans, però, aquests àcids grassos ja havien estat relacionats amb la millora en casos de depressió.



Beure infusions

La valeriana, la melissa, la flor de la passió, l'herba de Sant Joan i la til·la són molt bones opcions per calmar l'ansietat, a més d'aportar nombrosos beneficis alternatius per la salut física.



Aliments probiòtics

Un estudi publicat a la revista científica Psychiatry Research apunta que els menjars probiòtics també són útils per minvar l'ansietat. Entren en aquesta categoria els cogombrets, el xucrut i el quefir de llet fermentada.



Aliments rics en Zinc

També existeixen evidències científiques que confirmen que els aliments rics en zinc estan relacionats amb la reducció de l'ansietat. Algunes opcions són les ostres, anacards, fetge, carn de vaca i clares d'ous.



Menjar xocolata negra

El consum moderat de xocolata redueix la pressió arterial i, per tant, la hipertensió. Així ho assenyala un estudi de la Universitat d'Adelaida, a Austràlia. Un altre estudi als Estats Units quantifica en 40 grams la xocolata negra que cal ingerir cada dia per reduir els nivells d'estrés.

