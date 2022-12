Recta final pels pressupostos: el PSC pressiona pel Hard Rock i Junts colla per l'eix nacional

Les negociacions pels pressupostos s'estan accelerant en les últimes hores. Després de setmanes de trobades entre el Govern i els tres possibles socis -PSC, Junts i comuns- el dimecres es va tancar el primer acord, amb la formació de Jéssica Albiach. Aquest dijous, els esforços s'han centrat en els socialistes i juntaires, amb qui s'han dut a terme les últimes reunions sectorials. Ara serà l'hora de començar a redactar els pactes finals, però així com l'acord pot arribar en qualsevol moment, el desacord amenaça en l'horitzó per uns extrems que s'han d'intentar trobar. El PSC exigeix que el Hard Rock, l'ampliació del Prat i el Quart Cinturó apareguin al pacte. Des de Junts, la pressió serà per definir l'eix nacional en els comptes.



La reunió entre el Govern i el PSC ha estat a la tarda al Parlament. La portaveu socialista Alícia Romero, poc abans de començar, ha deixat ben clar que si les seves exigències no són acceptades, la negociació no avançarà i no es podrà encarar la recta final. "Són fonamentals aquests projectes. Si hi ha negativa, cadascú sabrà quina carta juga", ha advertit en una atenció als mitjans. "Són fonamentals perquè s'aprovin els pressupostos. Hem sigut molt clars i mereixem una resposta. Que tinguin valentia de dir-nos-ho en aquesta reunió", ha afegit.

La trobada d'aquest dijous és entre les conselleries de Presidència i Economia i la delegació socialista per tancar l'última carpeta sectorial, relativa a administració i transparència, però Romero aprofitarà per reclamarper poder avançar en les negociacions. En cas que les respostes siguin positives, els socialistes esperen poder continuar les negociacions, i adverteixen que si a l'executiu d'Aragonès li passa pel cap aprovar els pressupostos sense un acord previ, la resposta serà contundent: "". En la negociació entre l'executiu i la formació de Laura Borràs i Jordi Turull,. Les negociacions sectorials s'han enllestit. Des de Junts també demanen el Hard Rock o despenalitzacions fiscals que xoquen amb el plantejament d'ERC i els comuns, però hi ha una carpeta que preocupa encara més:. És aquest àmbit un dels desencadenants del trencament del Govern de coalició, i serà divendres quan comenci a parlar-se sobre aquesta carpeta, que no es preveu fàcil, ja que la discrepància d'estratègies és evident: Junts no compra l'que planteja ERC.Més enllà de l'eix nacional, aquest dijous el portaveu de Junts,, ha declarat "sorpresa" per l'acord al qual ja ha arribat l'executiu: "Ens ha sorprès l'acord perquè el president Pere Aragonès va dir que el soci prioritari era Junts", ha valorat en una entrevista a TV3, en la qual ha explicat que analitzaran l'abast de l'acord. Precisament ha mostrat recels sobre aquest pacte per l'eix nacional, perquè consideren que "el model de país" que defensen els comuns "en molts aspectes" és oposat al de Junts. Tanmateix, ha assegurat que continuen les negociacions amb ERC.Com estan les negociacions, segons el Govern? La versió és que. Arribaran els pressupostos al Parlament abans que acabi l'any?, però el que és segur, és que elamb els grups que puguin permetre la seva aprovació. Aquests dies l'executiu pressiona els partits perquè tinguin "altura de mires" i facin possible que la tramitació dels comptes. La pròrroga tècnica ja és un fet, però ara el Govern vol evitar que l'aprovació dels comptes s'allargui més del previst. Al cap i a la fi, són els primers pressupostos d'un Govern d'ERC en solitari.

