El TSJC obliga el Govern a tornar més de 300 milions pel cas Aigües Ter-Llobregat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat el Govern a retornar més de 304 milions d'euros a l'empresa Acciona per la finalització del contracte de gestió d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL). És el resultat de tres sentències, que encara es poden recórrer davant la mateixa magistratura catalana.



El TSJC va anul·lar l'adjudicació a Acciona de la gestió del servei d'abastament d'aigua del 2015 i el Tribunal Suprem la va confirmar el febrer del 2018. El departament de Territori va decidir, aleshores, que Acciona seguís prestant el servei mentre no s'adjudicava el nou contracte. El juliol del 2018, la Generalitat va optar per assumir directament la gestió del servei el gener següent, però la decisió es va fer efectiva el 28 de febrer del 2019, després que l'executiu català reclamés 38 milions d'euros a l'empresa.

La Generalitat va dictaminar l'abril del 2019 que la liquidació final era de 53,86 milions d'euros i va desestimar les al·legacions d'Acciona, que anys abans havia guanyat el concurs públic per adjudicar-se la privatització del Govern d', la més gran mai feta per l'executiu català, valorada en 1.000 milions d'euros.Laestima en part el recurs d'Acciona i anul·la la resolució que havia aprovat la liquidació provisional del contracte. També anul·la la resolució de la mateixa conselleria de Territori que, posteriorment, havia aprovat la liquidació definitiva final. A més, la sentència reconeix el dret d'ATLL a obtenir una suma total de més de 304 milions d'euros: de 262.813.610 euros en concepte de cànon no amortitzat; en concepte d'inversions realitzades no amortitzades, la suma de 38.228.293,14 euros; i, en concepte de costos de licitació i constitució, la suma de 3.375.345 euros, quantitats que meritaran els interessos que siguin procedents.Laestima en part el recurs d'Acciona i anul·la l'acte del conseller de Territori i Sostenibilitat del desembre del 2018, que declarava la finalització de la prestació efectiva per part de l'actora del servei de proveïment d’aigua en alta mitjançant la xarxa Ter-Llobregat a partir de l'1 de gener del 2019. A més, reconeix el dret d'Acciona de ser retribuïda per la prestació efectivament realitzada i facturada durant els mesos de gener i febrer del 2019, en els termes del contracte, més els interessos que corresponguin.Finalment, latambé estima el recurs interposat per Acciona contra la resolució que havia denegat la devolució de la garantia definitiva del contracte del 27 de desembre de 2012 de 29,86 milions d'euros. S'anul·la i reconeix el dret de l'actora a la devolució de la garantia definitiva, així com a ser rescabalada de les despeses de manteniment de l'aval des que es va haver de produir la devolució fins a la seva definitiva cancel·lació, amb els interessos corresponents des que Acciona va retornar les instal·lacions el 3 d'abril del 2019. La Generalitat al·legava que no havia retornat la garantia perquè Acciona havia incomplert part del contracte i s'havia retardat en la devolució de les instal·lacions, cosa que havia generat uns danys de 15,91 milions d'euros. El febrer del 2022 es va decidir el retorn parcial de la garantia quan Acciona ingressés 15,49 milions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor