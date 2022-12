La selecció de França, en alerta pel «virus del camell»

Preocupació a la selecció de. El "" que s'ha colat dins la concentració de l'equip aja suma tres baixes per aquesta malaltia quan només queden tres dies per a la final delcontra l'. Es tracta d'un virus amb símptomes molt similars als de la grip, sense aparent gravetat, però amb l'alerta que un contagi massiu tingui conseqüències en el rendiment esportiu.En concret, els dos jugadors que en un principi han resultat baixa són, que ja no van poder jugar ni un minut en les semifinals d'aquest dimecres contra elque va acabar amb victòria francesa. Després del partit, l'entrenador Didier Deschamps va confirmar que hi havia una tercera baixa, la de, que tampoc va participar en el partit.El tècnic francès va detallar que un dels factors que ha col·laborat en aquest "virus del camell" és, per una banda, les altesde Qatar, combinades amb el fet que l'sol estar encès als espais tancats. Deschamps ha explicat que elss'han aïllat ràpidament en el moment en què han començat a mostrar

