El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,5%

El(BCE) ha anunciat aquest dijous una nova pujada dels tipus d'interès per continuar atacant la, que es manté en màxims històrics al conjunt de l'eurozona. A diferència de les anteriors reunions, el consell de govern de l'organisme monetari ha optat per incrementar els tipus en 0,5 punts,quan la decisió va ser elevar-los en 0,75 punts.D'aquesta manera, el tipus d'interès bàsic passa a situar-se en el 2,5%,Més enllà de contenir l'alça de preus, l'alentiment de la pujada vol evitar comprometre el creixement econòmic, ja que el BCE veu "possible" que l'eurozona experimenti una breu recessió en els dos trimestres vinents.Més enllà del canvi en el tipus bàsic, el tipus per als préstecs immediats passa al 2,75% i el tipus que s'aplica a les entitats per dipositar diners al banc central puja al 2%.segons ha informat el BCE aquest dijous en un comunicat.La decisió adoptada pel banc central segueix la mateixa línia que la de la Reserva Federal dels Estats Units (FED), que aquest dimecres va decidir apujar mig punt el preu del diner i situar el tipus d'interès. El darrer increment de la FED també és menys accentuat que els anteriors, de 0,75 punts, posant així el punt final a un dels capítols de política monetària més agressiva de l'organisme.

