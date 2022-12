La manca de responsabilitat lingüística dels periodistes agreuja la degradació del català

La falta de responsabilitat lingüística vers el català per part dels periodistes del país accentua i agreuja la degradació de la llengua als mitjans i a la societat . Aquesta és la conclusió del nou informe de, l's impulsat pel. L'anàlisi conclou que els periodistes que treballen en mitjans de comunicació en català "no són prou conscients de la responsabilitat que tenen com a models lingüístics". Ara bé, l'informe apunta que malgrat aquesta situació sí que mostren un nivell de competència lingüística prou bo.L'estudi, titulat, també constata una crítica a les facultats de periodisme de les universitats catalanes. Asseguren que el plantejament en els grausi no aconsegueix que els futurs periodistes surtin de la carrera amb prou consciència que han de dominar la llengua. A més, deixen molt clar que les competències lingüístiques de les generacions actuals d'informadors i periodistes està per sota de les generacions anteriors.A què es deu això? Afirmen que peri del context sociolingüístic en què han crescut, amb menys presència de català". L'informe reivindica que elsdels mitjans són imprescindibles per evitar "la degradació general de la llengua". El fet és que les empreses periodístiques cada vegada tenen menys en compte aquestes seccions de fiscalització interna dels continguts.L'informe, publicat aquest dijous, ha estat elaborat pel lingüista i periodista, amb el suport de la. Han estat consultats una dotzena de veus expertes del món de la comunicació periodística, a més d'una enquesta a 50 professionals de la llengua.

