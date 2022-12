L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europeaha qüestionat el reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida perque estableix una proporció d'una llicència. En la seva resolució, el lletrat assenyala que li sembla "qüestionable" que el servei de taxi es pugui considerar d'interès econòmic general i "dubtós" que els seus operadors compleixin una obligació de servei públic.A més, afegeix que el manteniment d'aquesta proporció "no es port considerar una raó imperiosa d'interès general vàlida". Amb tot, Szpunar indica quetampoc pot ser una "raó imperiosa d'interès general". Les conclusions de l'advocat general no vinculen al TJUE i només suposa el seu posicionament independent sobre aquest assumpte; ara els jutges hauran de dictar sentència.La resolució de l'advocat respon als dubtes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran d'unaPrestige&Limousine sobre la compatibilitat del Dret de la Unió tant en el límit imposat al nombre d'autoritzacions per a VTC com en el règim de "doble autorització" que han de seguir d'acord amb el reglament de l'AMB i que argumenta que podria ser una estratègia adreçada a minimitzar la competència per als taxis.Per l'advocat general Szpunar, aquest reglament no respecta la llibertat d'establiment i diu que larepresenta una "restricció" d'aquest dret, que només es justificaria, exposa, per una raó imperiosa d'interès general, circumstància que opina que no es compleix. Per exemple, posa l'accent en què la viabilitat econòmica del sectori es pregunta si les VTC no podrien servir per cobrir la manca d'oferta de transport local.A més, qüestiona que els serveis del taxi i les VTC tenen règims jurídics diferents quan presten el mateix servei,, i competeixen entre si. Segons assenyala, el sector s'ha vist restringit el seu accés al mercat fins al punt de "resultar impossible", apunta.Al mateix temps, també constata que hi ha llicències de taxis que inicialment es van vendre per menys de 100 euros i que al mercat secundari superen els 100.000 euros i quea qui han pagat aquesta títols molt cars. Sobre les autoritzacions, Spuznar no veu problema en demanar-ne una d'addicional si han de servir per ajustar-se als requeriments per qüestions del trànsit la contaminació, però no per duplicar els controls fets en altres procediments, afirma.

