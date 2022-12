Carles Tamayo: el reporterisme «new age» del segle XXI (i que titllen de youtuber)

El perfil Nom complet: Carles Tamayo Rico

Plataformes: Twitch | Instagram | Twitter | YouTube

Temàtiques: Actualitat | Reportatges | Investigació | Periodisme



Obres paral·leles:

- Podcast: Disidencia controlada, a Podimo

- Col·laboracions a ràdios, com Cadena Ser i Catalunya Ràdio

- Sèrie de reportatges d'investigació



Una de les màximes carències dels mitjans de comunicació és no saber traslladar correctament al públic els seus continguts. Reportatges, entrevistes o, directament, les mateixes notícies, queden diluïdes per no connectar directament amb els espectadors o els lectors. Un fet que(el Masnou, 1995) ha aconseguit revertir, millorar i acoblar una immensa relació amb l'audiència.Periodista, creador de contingut,... ha rebut molts adjectius per la seva feina i pels seus canals de feina, però especialment és un reporter d'investigació que ha destapat diverses associacions il·legals, sectes i entramats d'estafadors.per a grans marques -va estudiar Cinema i direcció d'actors-, va decidir combatre la seva pròpia precarietat al sector.En un principi, va ser repudiat o menystingut pels grans mitjans de comunicació. De mica en mica, va assolir crear una comunitat de seguidors arran del seu èxit com a reporter infiltrat. Centenars de milers de persones el segueixen a YouTube, Twitch, Instagram i Twitter. El reporter català també ha decidit apostar per la informació en català, en paral·lel al seu canal més destacat, per intentar oferir els mateixos continguts (i d'altres nous) en la seva pròpia llengua., una empresa de criptomonedes que realitzava estafes piramidals a joves i menors.

