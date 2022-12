El «Qatargate» esquitxa José Ramon Bauzá

Quatre detinguts pels suborns

Eva Kaili, en una intervenció a l'Eurocambra Foto: Parlament Europeu

Marroc també entra en la trama

El ja conegut com aesquitxa. El règim qatarià va pagar a l'expresident de les Illes Balars i actual eurodiputat de Ciutadans un viatge en classe business i dues nits en un hotel de cinc estrelles, tal com ha avançat El Periódico a través d'una consulta al portal de transparència de la. En concret, és l'aerolínia estatalqui hauria pagat els costos de Bauzá.Bauzá justifica el viatge i l'allotjament dient que era per participar en la convenció mundial d'aviació, i llavors treia pit ser "l'únic polític del món" convidat a l'esdeveniment. A banda d'aquest viatge, el mateix diari revela quatre desplaçaments més a Qatar. El passat 27 de març va participar en una conferència de turisme, el, que es va celebrar a Doha. El mateix mes de març va reunir-se amb el ministre de Transports qatarià.El vincle de Bauzá amb Qatar, de fet, ha estat viu fins fa pocs dies. Aquest 4 de desembre va desplaçar-se fins al país per reunir-se amb el ministre d'exteriors, que va explicar que l'eurodiputat participava en activitats vinculades a la celebració del. Amb l'esclat de la trama de suborns a l'Eurocambra, Bauzá ha hagut de recular en la seva defensa de Qatar.Per això, aquest mateix dilluns va anunciar que dissolia el grup d'amistat entre lai Qatar que ell mateix presidia. Des de llavors, Bauzá no s'ha tornat a pronunciar i es troba desaparegut de, una xarxa social en què era molt actiu i solia difondre la seva activitat europarlamentària. Aquest mateix dissabte també va dir que mai havia rebut "ni un sol euro" per defensar cap causa o país.El cas s'obre el passat divendres, quan labelga emet un comunicat en què explica que els investigadors de la policia sospiten que Qatar que busca influir en les decisions dela través de "sumes de diners o regals" amb persones que tenen una posició política "significativa". Només unes hores després, Kaili és detinguda en una operació en què també hi ha cinc detinguts més, i els quatre continuen a hores d'ara a presó. Al comunicat emès aquest diumenge per la mateixa Fiscalia de, s'especifica que els quatre empresonats estan acusats de pertinença ade diners i, mentre que els altres dos han estat posats en llibertat.A banda de la vicepresidenta de l'Eurocambra, els detinguts serien el president de laConfederació Sindical Internacional,, el secretari general de l'ONG No Peace Without Justice,, l'exparella de Kaili i assistent parlamentarii l'exeurodiputat. Tant Kaili -que també és encarregada de les relacions del Parlament Europeu amb l'- com aquest exmembre de l'Eurocambra serien del grup dels socialdemòcrates.I en concret, per què Qatar voldria subornar-los? El motiu no està clar, però tot sembla estar vinculat, entre altres, a una decisió que l'Eurocambra va aprovar aquest mes per retirar l'exigència de demanarals ciutadans de Qatar per entrar a la zona. La trama també inclouria suborns vinculats a decisions "econòmiques i polítiques" sobre la celebració del. Val a dir que, en una entrevista recent, Kaili destacava que Qatar estava "a l'avantguarda dels drets laborals i els salaris mínims" i critica que des d'Europa no es respectés a Qatar.La trama de suborns a l'no es queda només eni també implica el. Segons ha publicat Der Spiegel, els documents als quals diu haver tingut accés el mitjà alemany assenyalen que l'exeurodiputat italiàhauria acceptat diners dels dos països. Concretament, se'ls hauria entregat un ambaixador marroquí d'un país de l'est de la UE. La policia belga ja ha requisat gairebéen els registres als domicilis de l'exvicepresidenta de l'Eurocambra Eva Kaili, destituïda aquest dimarts , i Panzeri en les operacions pels suposats suborns de Qatar. Kaili, Panzeri i els altres dos imputats compareixeran el 22 de desembre davant el tribunal de primera instància de Brussel·les.

