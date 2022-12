Rècord a Netflix: la pel·lícula d'estrena que ja és la més vista de tots els temps (de parla no anglesa)

Nou rècord esmicolat perLa pel·lícula de producció noruega Trol (en original, Troll) és el film d'estrena més vist de tots els temps de la plataforma. Segons les estadístiques facilitades per la multinacional, ha aconseguit superar(film alemany del 2021) que va aterrar a Netflix el 2021.El rècord no és de tot el catàleg de la plataforma, sinó de totes aquelles pel·lícules de parla no anglesa. A més,. És a dir, en el cas que alguna pel·lícula visqués una segona vida per causes alienes a la seva estrena -existeixen molts factors, però una seqüela o la promoció d'algú influent-, no es veu reflectit en les dades que faciliten des de Netflix. Un altre element a tenir en compte és que l'empresa comptabilitza les dades no per públic, sinó per hores totals que ha estat reproduïda la pel·lícula.Per a una pel·lícula noruega, és el rècord absolut a Netflix i a qualsevol plataforma.La indústria del país nòrdic viu tot un auge des de l'inici del segle XXI, especialment des de principis d'aquesta dècada. És més, l'any passat va recollir èxits a tot el món gràcies al film, de Joachim Trier, que va arribar als Oscars.

