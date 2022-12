Aitana denuncia que l'assetjament de la premsa groga «atrau homes de matinada a casa seva»

Aitana pide ayuda a la prensa: “os lo suplico, no me grabeis en casa porque esta empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana hombres. Yo estoy sola, lo paso muy mal, tengo mucho miedo”



“Estoy aquí para calmar las aguas” pic.twitter.com/C2obQrh2Eu — P A N T H E R (@pantherXshadee) December 14, 2022

"Perquè no et perseguim ens hauries de respondre"

La cantant catalana Aitana Ocaña està sota els focus de la premsa groga . Després de l'estrena de la seva primera sèrie com a actriu, va ocupar la primera plana dels mitjans sensacionalistes per la suposada ruptura amb la seva parella, l'actor. L'endemà d'aquesta notícia, Ocaña va reaparèixer dimecres a la nit a un esdeveniment publicitari de la marca, on va atendre els micròfons dels mitjans dedicats a la premsa rosa.Allà,, "com fa sempre", i va demanar si us plau que deixessin d'emetre imatges on es pot identificar casa seva. Europa Press va recollir les imatges en les quals Aitana feia aquestes declaracions., encara que entén que "forma part de la seva feina", però els ha informat que "estan atraient persones als voltants de casa seva, especialment homes", a altes hores de la matinada. Ella mateixa va admetre estar molt espantada i els va demanar que fessin cas de les seves súpliques.Molts dels suposats periodistes que van atendre les declaracions de la cantant de 23 anys li van recriminar que "feia molta estona que esperaven" o van seguir insistint a preguntar per la seva suposada ruptura., li va etzibar una persona que es trobava allà amb el micròfon en mà, una actitud que ha estat molt criticada a les xarxes. Aitana va deixar estar la seva petició i va deixar la catifa vermella de l'acte.

